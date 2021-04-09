Новые санкции США против Мьянмы: под прицелом компания по производству драгоценных металлов
Министерство финансов США ввело санкции в отношении государственного предприятия Myanmar Gems Enterprise (MGE), специализирующаяся на добыче драгоценных камней в Мьянме. Таким образом США пытаются лишить военное правительство средств, поскольку страна является главным мировым поставщиком нефрита.
Источник:BBC News
Санкции против Мьянмы
США уже наложили санкции на три другие компании по производству драгоценных камней, которые по мнению американского правительства связанные с вооруженными силами страны. Также санкции усилила и Великобритания относительно военных и лидеров государственного переворота.
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Позиция Минфина США
Министерство финансов США в своем официальном заявлении отметило, что такой шаг со стороны правительства означает, что американцам запрещается вести дела с организацией MGE, которая является государственным предприятием, действующим при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды в Мьянме.
Значимость компании MGE
Компания MGE курирует большей частью драгоценных металлов в Мьянме, а также отвечает за лицензирование и регулирование сектора, сбор лицензионных отчислений и сбыт нефрита и драгоценных камней в Мьянме.
Отчет ООН за 2019 год
В отчете ООН об экономических интересах вооруженных сил Мьянмы за 2019 год отмечается, что компания MGE входят в число государственных предприятий, которые играют доминирующую роль в экономике Мьянмы.
Компания MGE играет важную роль в экономике страны, поскольку:
- генерирует около половины государственных доходов,
- тратит половину государственного бюджета,
- регулирует большую часть государственных расходов экономики.
В отчете обращалось внимание и на тот аспект, что руководство компании по добыче драгоценных металлов MGE в основном состоит из бывших военачальников.
Отчет Global Witness
В предыдущем отчете Global Witness стоимость нефрита в Мьянме в 2014 году оценивалась в 31 миллиард долларов, или 22 миллиарда фунтов стерлингов, исходя из официально зарегистрированных данных о производстве нефрита в 16 684 тонны.
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