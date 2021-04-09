Министерство финансов США ввело санкции в отношении государственного предприятия Myanmar Gems Enterprise (MGE), специализирующаяся на добыче драгоценных камней в Мьянме. Таким образом США пытаются лишить военное правительство средств, поскольку страна является главным мировым поставщиком нефрита.

Санкции против Мьянмы

США уже наложили санкции на три другие компании по производству драгоценных камней, которые по мнению американского правительства связанные с вооруженными силами страны. Также санкции усилила и Великобритания относительно военных и лидеров государственного переворота.

Обратите внимание Военный переворот в Мьянме: чрезвычайное положение в стране будет круглый год

Позиция Минфина США Министерство финансов США в своем официальном заявлении отметило, что такой шаг со стороны правительства означает, что американцам запрещается вести дела с организацией MGE, которая является государственным предприятием, действующим при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды в Мьянме.

Стоит отметить, что Мьянма является главным мировым источником драгоценных камней, в частности нефрита, рубинов, сапфиров и тому подобное.

Значимость компании MGE

Компания MGE курирует большей частью драгоценных металлов в Мьянме, а также отвечает за лицензирование и регулирование сектора, сбор лицензионных отчислений и сбыт нефрита и драгоценных камней в Мьянме.

Отчет ООН за 2019 год

В отчете ООН об экономических интересах вооруженных сил Мьянмы за 2019 год отмечается, что компания MGE входят в число государственных предприятий, которые играют доминирующую роль в экономике Мьянмы.

Компания MGE играет важную роль в экономике страны, поскольку:

генерирует около половины государственных доходов,

тратит половину государственного бюджета,

регулирует большую часть государственных расходов экономики.

В отчете обращалось внимание и на тот аспект, что руководство компании по добыче драгоценных металлов MGE в основном состоит из бывших военачальников.

Отчет Global Witness

В предыдущем отчете Global Witness стоимость нефрита в Мьянме в 2014 году оценивалась в 31 миллиард долларов, или 22 миллиарда фунтов стерлингов, исходя из официально зарегистрированных данных о производстве нефрита в 16 684 тонны.