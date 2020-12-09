Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев ожидает, что новые санкции США окончательно добьют строительство "Северного потока-2". Мол, они распространятся на те услуги, без которых невозможно будет завершить проект.

Палата представителей Конгресса США поддержала новый, расширенный пакет санкций против проекта газопровода, напомнил Андрей Коболев в своем фейсбуке.

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Он подчеркнул, что как и в прошлом году, текст новых санкций против "Северного потока-2" включили в законопроект, которым Конгресс будет одобрять оборонный бюджет.

Когда документ будет полностью утвержден, санкции распространятся на широкий список услуг, без которых завершить российский газопровод будет практически невозможно,

– заявил Андрей Коболев.

Он рассказал, что в частности новые ограничения будут затрагивать услуги по страхованию и перестрахованию, а также сертификации.

"Мы благодарны авторам этой инициативы на стороне нижней палаты, конгрессменам Кинцингеру и Хеку, за обеспечение сильной двухпартийной поддержки расширения санкций. Эта инициатива важна для энергетической и национальной безопасности региона", – подчеркнул глава правления "Нафтогаза".

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