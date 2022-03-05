Новые санкции против России: что еще угрожает стране-агрессору

Циничная война России против Украины всколыхнула все мировое сообщество. В результате на страну-агрессора посыпались санкции. Однако похоже, что это еще не конец.

Россия может ожидать введения новых санкций уже на следующей неделе.

Следует отметить Прокурор Нюрнбергского трибунала считает возможным заключение Путина.

Новые санкции против России

Теперь предприятие S&P Dow Jones Indices планирует исключить акции российских компаний из своих стандартных фондовых индексов уже на следующей неделе. Это же касается и индекса S&P 500. Речь идет об исключении российских ценных бумаг с развивающихся рынков и других индексов к открытию рынка в среду.

Американская финансовая компания MSCI Inc заявила, что исключит российские активы из популярных индексов развивающихся рынков. Кроме того, в FTSE Russell также рассказали об аналогичных планах.

В S&P Dow Jones упомянули об "ухудшении уровня доступности российского рынка". Соответственно, это может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие ценные бумаги РФ.

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