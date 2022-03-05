Россия может ожидать введения новых санкций уже на следующей неделе.

Следует отметить Прокурор Нюрнбергского трибунала считает возможным заключение Путина.

Новые санкции против России

Теперь предприятие S&P Dow Jones Indices планирует исключить акции российских компаний из своих стандартных фондовых индексов уже на следующей неделе. Это же касается и индекса S&P 500. Речь идет об исключении российских ценных бумаг с развивающихся рынков и других индексов к открытию рынка в среду.

Американская финансовая компания MSCI Inc заявила, что исключит российские активы из популярных индексов развивающихся рынков. Кроме того, в FTSE Russell также рассказали об аналогичных планах.

В S&P Dow Jones упомянули об "ухудшении уровня доступности российского рынка". Соответственно, это может повлиять на способность участников рынка воспроизводить индексы S&P DJI, содержащие ценные бумаги РФ.