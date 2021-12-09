Россию могут отключить от SWIFT

Об отключении России от платежной системы SWIFT мировое сообщество заговорило не впервые. Последний раз этот вопрос подняли в апреле 2021 года из-за продолжения военной агрессии на территории Украины, а вместе с тем и отказ от российской нефти и газа. Как следствие своих намерений, 29 апреля этого года Европарламент принял антироссийскую резолюцию

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Из-за опасности полномасштабного вторжения России в Украину, мировые лидеры вновь заговорили о новом пакете санкций, предусматривающем отключение России от системы SWIFT. Об этом сообщило британское издание CNN, ссылаясь на собственные источники. Возможные новые санкции CNN назвали "ядерным вариантом". Более того, они могут быть направлены на различные сектора, включая производителей энергии и российские банки. Экономика 24 решила выяснить, что будет ждать Россию в таком случае и насколько реалистичен подобный вариант развития событий.

Почему странам важно быть частью SWIFT

Платежная система SWIFT объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций в более чем 200 странах и территориях. Поэтому другими словами SWIFT – мировой монополист в предоставлении электронных финансовых услуг.

Если страну отключить от SWIFT, то операции по импорту и экспорту будут парализованы, а в соответствии со временем произойдет повышение цен и дефицит на импортные товары. Стоит также понимать, что в современном мире наличные операции на мировой арене никто не проводит, поэтому в случае отключения от SWIFT теоретически и технически возможность проведения международных операций в валюте остается, однако придется вернуться на лет 40 назад и отправлять платежные документы по почте.

К слову, решение о наложении санкций и отсоединении страны от SWIFT принимает Евросоюз и ООН. Поэтому сама международная межбанковская система не имеет полномочий принимать подобные решения.

Штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии / Фото anews

Интересно знать! Ежедневно через SWIFT проходит более миллиона транзакций на 6 триллионов долларов (1,8 миллиарда сообщений в год), включающие денежные переводы, межбанковские платежи, ценные бумаги, дорожные чеки, согласно данным из Википедии.

Отключали ли раньше кого-то от SWIFT

За всю историю существования SWIFT наказывали страну отключением от международной межбанковской системы лишь три раза – Северную Корею в 2017 году и Иран в 2012 и 2018 годах. Северную Корею наказали из-за провокаций с ракетными обстрелами японских территориальных вод, а Иран – из-за попытки разработать собственное ядерное оружие. Именно пример Ирана является показательным, ведь страна является более открытой в глобальной экономике.

Показателен пример стагнации экономики Ирана

Экономист Владимир Дубровский, в эфире одного из телеканалов отмечал, что экономика Ирака в результате повторного включения от SWIFT, оказалась под угрозой глубокой стагнации после первого отключения в 2012 году. Он приводит следующие экономические показатели:

Внешняя торговля упала на 30%, а импорт в стране подорожал на 30 – 40%.

в стране подорожал на 30 – 40%. Экономика вошла в режим стагнации, а инфляция выросла до 40% годовых.

выросла до 40% годовых. Рост безработицы составил 25%.

составил 25%. Всего первое отключение от SWIFT стоило Ирану 6 триллионов долларов.

Что такое стагнация Стагнация – это состояние недвижимости, или же очень медленного роста экономики страны. Она проявляется застоем в производстве, торговле, других отраслях народного хозяйства, в социальной сфере.

В связи с отключением от SWIFT экспорт иранской нефти существенно уменьшился / Фото Ильхама Шабана

Также почти 100 миллиардов иранских нефтедолларов были заблокированы на счетах в западных банках, во время первого отключения от SWIFT, экспорт иранской нефти сократился на 1 миллион баррелей в день, а это минус 40 миллиардов долларов в год.

Россия готовится к отключению от SWIFT

Российские СМИ в основном пишут, что стране не грозит экономический коллапс в случае отключения от SWIFT. Так первый зампред комитета Совета Федерации по делам Владимир Джабаров 7 декабря 2021 года отметил СМИ, что мировая платежная финансовая система подобного не выдержит, а экономике России ничего не угрожает.

Я не представляю, как в чемоданах и сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ. Либо наличными, либо через банки. Это все из области фантастики,

– рассказывает он.

Правда, если бы в России не считали отключение от системы SWIFT вероятным и опасным, то не запускали бы собственную систему СПФС, о которой мы упоминали в начале. Стоит также добавить, что российская система пока не может полноценно заменить систему SWIFT.

Отключение от SWIFT – возвращение к дедовскому методу

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук отключение от SWIFT сравнивает с переходом на пишущие машинки вместо компьютеров.

Это возможно, но представить себе это сейчас трудно. Примерно то же самое и в банковском секторе. То есть механизмы проведения расчетов не через системы SWIFT, но это находится уже фактически, как в дедовском методе – методе, который является устаревшим и это бесспорно существенно замедлит возможность каких-либо расчетов. Борис Кушнирук Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра

По его мнению, отключение России от SWIFT не является адской ситуацией, но существенно ее ухудшает. Он напоминает, что в ее пределах существует собственная расчетная система.

То есть в пределах самой России расчеты будут проводиться спокойно без SWIFT. Фактически вопрос только о международных расчетах,

– подчеркивает Кушнирук

Эксперт также напоминает, что в Украине тоже существует система межбанковских расчетов и она обеспечивает расчеты еще до того, как Украина присоединилась к SWIFT.

Дефолт – худший сценарий развития событий

Экономист и эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что худший сценарий развития событий, в случае отключения страны от SWIFT, – дефолт, после которого ей придется объявить себя банкротом.

Если вы отключите страну от SWIFT, она не сможет обеспечивать свои финансовые расчеты, то есть станет банкротом на следующий день. Олег Пендзин Экономист и эксперт экономического дискуссионного клуба

SWIFT – это сегодня единственный способ расчета за поставленные энергоносители России. На сегодня Россия имеет 60% европейского рынка газа. Европейские компании платят России, используя SWIFT, поясняет эксперт. Так же и Китай рассчитывается за российский уголь и другие энергоносители долларами через SWIFT.

На сегодня российские компании, российский долг учитывается также в электронных записях на счетах в банках, который погашается, рефинансируется за счет и через механизм SWIFT,

– добавляет эксперт.

Невозможность рефинансировать долг

Олег Пендзин рассказывает, что тот пакет санкций о которых говорят американцы – чрезвычайно сокрушительный для российской экономики. "Он собственно предусматривает отключение от SWIFT и невозможность России рефинансировать собственный долг (госдолг страны – 24 канал). На сегодня практически нет стран, которые не имеют долга", – отмечает эксперт. Также невозможность России рефинансировать долг приведет к социальной нагрузке и социальным конфликтам в стране.

На сегодняшний момент долг Российской Федерации рефинансируется за счет заимствований. То есть Россия выходит, ищет деньги, рефинансирует долг и из него отдает то, что положено, или вынуждена будет объявить дефолт. На это никто не идет. Поэтому невозможность россиянам рефинансировать долг будет чрезвычайно болезненна,

– считает эксперт.

Дефолт – это блокировка сразу всех активов, это списание всего имущества, счетов и так далее, объясняет Пендзин.

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Вероятность того, что Россию отключат от SWIFT

Олег Пендзин напоминает, что Россия продолжает вести с Европой активную экономическую хозяйственную деятельность. Несмотря на санкции, несмотря на строительство Северного потока-2, продажу нефти, газа в Европу и не только в Европу, это происходит.

Это собственно и есть та экономическая деятельность в которой заинтересованы европейцы. То есть вы должны понимать, что как в свое время говорил Уинстон Черчилль: "В Великобритании нет вечных друзей и вечных врагов, есть вечные интересы". И в странах Европы, в частности Германии, Франции, есть достаточно мощные финансовые круги, которые получают огромную выгоду от торговли с Российской Федерацией,

– отмечает он.

Поэтому для так называемых финансовых кругов, о которых говорит эксперт, подобное ограничение возможности этой торговли – это недопустимые потери доходов. "То есть должны быть чрезвычайно веские и существенные причины, чтобы те финансовые круги согласились на прекращение деятельности с Российской Федерацией и вот собственно и является той красной линией, за которую, если Россия заступит – она потеряет эти контакты, она потеряет эти деньги", – объясняет Олег Пендзин.

Поэтому и SWIFT, и невозможность рефинансирования долга и другие секторальные санкции, они чрезвычайно болезненны. Они по сути выбрасывают страну из мирового финансового сообщества и это – реальная опасность для россиян получить все это, если они пойдут на Украину военной агрессией,

– делится экономист.

Будет ли военная агрессия со стороны России

Борис Кушнирук считает, что вариант полномасштабной агрессии России не тот, который обязательно произойдет, однако с точки зрения уровня угрозы – он самый высокий, начиная с 2014 года. Более того, он считает, что ситуация даже хуже, чем в 2014 году, ведь тогда Россия не планировала полномасштабного вторжения. Сейчас же она формирует тыловое обеспечение и делает это, по его мнению, нужным образом, именно у границы с Украиной. Поэтому этот факт указывает именно на подготовку.

Также он считает, что многое будет зависеть от Запада, поскольку "воевать со всем западным миром Россия не решится". Он добавляет, что если России не удастся осуществить блицкриг, то будет сопротивление и будет расти давление со стороны Запада и именно это давление может стать для России проблемой.

Кушнирук подчеркивает, что, учитывая российские СМИ, которые обсуждают сайнкции и то на сколько они могут быть плохими, но при этом, по большому счету, не обсуждается факт того, что Россия готова совершить огромное военное преступление после Второй Мировой. Эксперт подчеркивает, что это ужасает больше всего.

Это не будет просто прогулка, это будет самая большая война в мире после Второй Мировой. И по количеству жертв, и по количеству последствий для всего мира и более того угрозу, что она может перерасти в ядерную войну,

– добавляет он.

Олег Пендзин считает, что военной агрессии не будет. Поскольку ее стоимость и стоимость последствий будет чрезвычайно больше, чем то, что Россия сможет получить в ее результате. Эксперт соглашается, что в случае агрессии Россия получит "кровавую баню" и не понимает, что вообще страна-агрессор сможет получить кроме "огромной головной боли".

Эксперт также добавляет, что воспринимает выбросы информации по поводу карт, по поводу концентрации войск на восточных границах Украины исключительно, как способ давления на американцев и европейцев с попыткой продавить вещи, которые необходимы Российской Федерации для своей внешней политики.

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