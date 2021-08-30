Новые правила получения субсидий: что изменится для населения с 1 сентября

С наступлением осени для украинцев изменятся правила назначения жилищных субсидий. Также их размер, в зависимости от региона, будет отличаться. Кто может рассчитывать на субсидии, а кому следует подать заявление еще раз, рассказываем далее.

Новые правила получения субсидии

Заявление на получение субсидий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщал, что начиная с мая у украинцев будет 5 месяцев, чтобы подать новые заявления на получение субсидий. Поэтому осенью срок подходит к концу.

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Кто не имеет права на субсидию

, что в рамках нововведения населения с 1 мая получает субсидии только в денежной форме.

Также во время заседания Кабмина Правительство пересмотрело критерии получения жилищных субсидий. Поэтому на них не могут рассчитывать те, кто:

имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен;

покупает новый автомобиль, стоимость которого превышает 50 тысяч гривен;

покупает валюту более чем 50 тысяч гривен единоразово.

Кто должен был повторно подать заявление

В Минсоцполитики отмечали, что 15% украинцам все же придется повторно подать новый пакет документов в течение вышеупомянутых 5 месяцев, учитывая такие причины назначения субсидии:

предоставлялась в безналичной форме;

по месту фактического проживания (арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица);

без учета отдельных лиц среди зарегистрированных в жилом помещении не проживают по месту регистрации.

Кто может остаться без субсидии

Также в Минсоцполитики назвали критерии из-за которых украинцы могут потерять субсидии. Это касается тех граждан, которые:

осуществили крупные покупки в течение прошлого года (квартира, транспортное средство, земельный участок и так далее);

имеют большие суммы на банковских депозитах;

обладают двумя и более автомобилями, которым нет 15 лет с даты выпуска или владеют автомобилем, которому менее 5 лет с даты выпуска и тому подобное;

владеют квартирой площадь которой превышает 130 квадратных метров, или домом площадь которого более 230 квадратных метров.

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Средства на финансирование субсидий

Во время "Часа вопросов к правительству" Шмыгаль рассказал, что Минсоцполитики направило 1,1 миллиарда гривен в регионы для выплат субсидий. Также он отметил, что для большинства украинцев субсидии будут переназначены автоматически, в частности это касается пенсионеров.

То есть, не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут абсолютно по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон,

– поделился премьер.

Разный размер субсидий: все зависит от региона

Весной 2020 года, когда Украина закрылась на карантин, были увеличены на 50% отдельные нормативы на ЖКУ, однако с 1 октября текущего года эта норма будет действовать только в тех регионах, которые окажутся в красной зоне.

Изменения в постановление "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" Кабмин внес учитывая, что доходы украинцев в зеленых зонах начали расти. Однако учитывая то, что эпидемия коронавируса в Украине еще не завершилась – было принято решение все же продлить действие спецнормативов в некоторых регионах.

Ежемесячный денежный эквивалент увеличенных нормативов для домохозяйств составлял от 80 до 190 гривен в зависимости от набора услуг,

– рассказала председатель Минсоцполитики Марина Лазебная.