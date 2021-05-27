Новые правила для получателей субсидий: кто может остаться без выплат

27 мая 2021 , 06:36
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Источник:

Министерство социальной политики Украины

В мае 2021 года изменились правила предоставления субсидий для украинцев. Чтобы не потерять выплаты, людям стоит следить за своими покупками и проверить автомобиль.

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что субсидию могут потерять украинцы, которые совершили масштабную покупку. В частности, приобрели квартиру, земельный участок или транспортное средство (кроме мопеда или прицепа).

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Кроме того, такие неутешительные изменения могут произойти и для людей, которые за один раз приобрели товары долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен.

Кто еще рискует потерять субсидию

  • Люди, которые имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;
  • украинцы, которые осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;
  • люди, которые декларируют отсутствие дохода, однако находились за границей более 60 дней. Исключения – пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;
  • украинцы, которые имеют задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг и за оплату алиментов более 3 месяцев;
  • люди, которые не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;
  • владельцы авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;
  • владельцы 2 и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;
  • украинцы, которые не имеют доходов и при этом нигде не учатся, не работали, не имели статуса безработного.
Заметьте! Кабинет Министров Украины 19 мая внес определенные коррективы в правила получения субсидий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, новые изменения позволят переназначить субсидии без подачи соответствующего заявления. В то же, время будут и определенные исключения. В частности, они будут касаться наличия нескольких объектов жилья.
Автор: Мар'яна Бекало