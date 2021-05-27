Новые правила для получателей субсидий: кто может остаться без выплат

В мае 2021 года изменились правила предоставления субсидий для украинцев. Чтобы не потерять выплаты, людям стоит следить за своими покупками и проверить автомобиль.

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, что субсидию могут потерять украинцы, которые совершили масштабную покупку. В частности, приобрели квартиру, земельный участок или транспортное средство (кроме мопеда или прицепа).

Актуально Прожиточный минимум должен быть более чем в 2 раза больше, – Минсоцполитики

Кроме того, такие неутешительные изменения могут произойти и для людей, которые за один раз приобрели товары долгосрочного использования на сумму более 50 тысяч гривен.

Кто еще рискует потерять субсидию

Люди, которые имеют банковский депозит в сумме более 100 тысяч гривен;

украинцы, которые осуществили куплю-продажу валюты и банковских металлов в течение года до обращения за субсидией на сумму более 50 тысяч гривен;

люди, которые декларируют отсутствие дохода, однако находились за границей более 60 дней. Исключения – пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком;

украинцы, которые имеют задолженность за оплату жилищно-коммунальных услуг и за оплату алиментов более 3 месяцев;

люди, которые не вернули в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;

владельцы авто, которому менее 5 лет с даты выпуска;

владельцы 2 и более автомобилей, которым нет 15 лет с даты выпуска;

украинцы, которые не имеют доходов и при этом нигде не учатся, не работали, не имели статуса безработного.