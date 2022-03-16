Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к сенаторам Конгресса США.

Важно Зеленский выступил с обращением в Конгрессе США

Необходимы ограничения для всех, на ком держится этот несправедливый режим,

– подчеркнул Зеленский.

Он предложил США расширить санкционный список на всех политических лиц России, которые остаются на официальных должностях и не разрывают связей с ответственными за агрессию против Украины. Это и депутаты Госдумы, и обычные чиновники.

Компании должны покинуть рынок России

Также Зеленский призвал американские компании выходить из российского рынка и разрывать какие-либо связи, чтобы ни один доллар не помог агрессору разрушать Украину, разрушать Европу. Ведь продолжение сотрудничества с Россией – это спонсорство военной машины агрессора.

Все американские компании должны выйти из России. Оставить этот рынок, залитый нашей кровью. Мир – важнее прибыли. И мы должны вместе защищать этот принцип во всем мире,

– призвал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что все американские порты должны быть закрыты для российских товаров и кораблей.

Обращение Зеленского в Конгресс США: смотрите видео