Правительство Кубы сообщило о новых реформах в сфере экономики, благодаря которым частный сектор сможет работать в большем количестве ее секторов.

6 февраля 2021 года правительство Кубы объявило о том, что позволит частному бизнесу работать в большем количестве секторов национальной экономики. Стоит отметить, что в стране царит авторитарный тип коммунистического режима уже более шестидесяти лет.

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Экономическая реформа: что известно

Впервые о реформах в сфере экономики Кубы заговорили еще в августе 2020 года, однако они были одобрены Советом министров Кубы только сейчас. О реформах сообщило официальное СМИ Коммунистической партии Granma.

Министр труда Кубы госпожа Марта Елена Фейта заявила, что согласно новым реформ количество авторизованных отраслей из 127 выросло до более 1 тысячи, при этом лишь не большая доля отраслей будет, как и прежде контролироваться государством.

Сущность и значение кубинской реформы

Кубинские реформы эксперты считают новаторскими, поскольку они позволят частному сектору участвовать в большинстве секторов экономики страны. Стоит заметить, что правительство достаточно долгое время контролировал экономику государства.

Сейчас частная деятельность, в большинстве, ограничивается туристическим сектором, который довольно сильно пострадал от пандемии коронавируса. Из-за уменьшения количество деловых и туристических поездок упали и доходы людей, работающих в торговле, или которые предоставляю услуги по перевозкам.

The Indian Express отмечают, что согласно приблизительным оценкам в стране с населением в 1,1 миллиарда человек работают только 6 тысяч человек, что составляет всего лишь 13% рабочей силы.

Важно отметить, что частные предприниматели не смогут участвовать в 124 отраслях экономики страны. Согласно словам министра труда Кубы госпожи Елены Фейта, о которых сообщило агентство AFP, государство сохранит контроль над секторами, которые считает стратегическими, такими как: СМИ, обороны, здравоохранения.

Смысл реформы заключается в том, чтобы помогли освободить производительные силы, а продолжение развития частной работы – цель этой реформы,

– госпожа Фейто.

Почему именно сейчас

В 2020 году на отрасль экономики Кубы значительным образом повлияло два фактора:

экономические последствия пандемии коронавируса,

санкции которые ввели США, в то время действующим главой государства господином Трампом.

Эти факторы привели к сокращению экономики Кубы на 11% по состоянию на 2020 год, что стало худшим показателем для страны за последние 30 лет и привело к нехватке основных товаров.

По результатам реформы ожидается, что давно назревшие реформы малых предприятий, будут расширяться и это позволит частными секторам выйти за рамки сферы туризма и фермерской деятельности.

В 202 году президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна будет инициировать реформы, которые будут направлены на увеличение экспорта, снижение зависимости от импорта и стимулирования внутреннего спроса в попытке решать экономические проблемы страны.

Сложные отношения с США

Спустя десятилетие самоизоляции Кубы, среди населения царит довольно враждебное отношение к США, несмотря на то, что Америка находится всего лишь в 150 километрах от побережья острова. Ситуация в отношениях между странами изменилась в 2015 году при каденции Барака Обамы и кубинского лидера Рауля Кастро. Тогда действующий лидер Кубы согласился нормализовать отношения с гражданами США, разрешил посещать им страну, внося таким образом свой вклад в развитие местной экономики.

Однако, с наступлением каденции Дональда Трампа, политический курс Обамы, который был нацелен на дружеские отношения между странами, был отменен. Такие действия Трампа значительно усилили экономические проблемы Кубы.

Сейчас же эксперты считают, что США и Куба могут вернуться к отношениям, которые были начаты в 2015 году, поскольку у руля Штатах снова демократ – Джо Байден.