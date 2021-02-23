Платят онлайн и начали экономить: чего научила американцев пандемия
Пандемия коронавируса всколыхнула не только медицинскую систему, но и личные финансы людей, которые столкнулись с последствиями локдаунов и карантинных мер. Какой урок вынесли для себя американцы – в материале Экономики 24.
Источник:NerdWallet
Goldman Sachs опросил американцев относительно новых финансовых привычек, к которым их побудила пандемия. Оказалось, что 4 из 5 американцев таки приобрели новых привычек.
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Опрос провел инвестиционный банк Goldman Sachs в декабре 2020 года среди 1502 американцев.
Уделяйте больше внимания финансам
Около 40% американцев заявляют, что уделяли пристальное внимание своим финансам из-за пандемии. Это хорошая привычка, независимо от уровня дохода. Следя за своими финансами, вы можете понять где тратите лишнее.
Начать контролировать свои финансы можно с простой формуле 50/30/20:
- Половина дохода идет на базовые расходы продукты, коммунальные услуги, жилье.
- Еще треть – на дополнительные расходы.
- А 20% – на сбережения.
Расставляйте приоритеты и экономьте
Около 31% американцев заявили, что стали больше экономить, а 34% – сделали это приоритетом. Сбережения помогут не только накопить на машину или дом мечты, но и станут определенным "чрезвычайным фондом" в случае кризиса.
Пользуйтесь онлайн-банкингом
Пандемия привела к тому, что 33% американцев впервые использовали услугу цифрового банкинга или увеличили использование цифровых банковских услуг, а 32% американцев перевели большую часть своей банковской деятельности в интернет.
Кроме экономии времени и энергии, онлайн-банкинг и другие сайты позволяют клиентам уменьшить риск воздействия COVID-19, избегая физических отделений банков.
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