Пандемия коронавируса всколыхнула не только медицинскую систему, но и личные финансы людей, которые столкнулись с последствиями локдаунов и карантинных мер. Какой урок вынесли для себя американцы – в материале Экономики 24.

Goldman Sachs опросил американцев относительно новых финансовых привычек, к которым их побудила пандемия. Оказалось, что 4 из 5 американцев таки приобрели новых привычек.

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Опрос провел инвестиционный банк Goldman Sachs в декабре 2020 года среди 1502 американцев.

Уделяйте больше внимания финансам

Около 40% американцев заявляют, что уделяли пристальное внимание своим финансам из-за пандемии. Это хорошая привычка, независимо от уровня дохода. Следя за своими финансами, вы можете понять где тратите лишнее.

Для этого можно воспользоваться различными приложениями на смартфон, которые мы описали в материале Лучшие приложения на смартфон, которые помогут контролировать расходы.

Начать контролировать свои финансы можно с простой формуле 50/30/20:

Половина дохода идет на базовые расходы продукты, коммунальные услуги, жилье.

Еще треть – на дополнительные расходы.

А 20% – на сбережения.

Расставляйте приоритеты и экономьте

Около 31% американцев заявили, что стали больше экономить, а 34% – сделали это приоритетом. Сбережения помогут не только накопить на машину или дом мечты, но и станут определенным "чрезвычайным фондом" в случае кризиса.

Чтобы сбережения не "съедала" инфляция, их можно держать в иностранной валюте, на депозитных счетах или в разного рода активах. Подробнее об этом рассказываем в материале Как инфляция "съедает" ваши сбережения и что делать, чтобы сохранить деньги.

Пользуйтесь онлайн-банкингом

Пандемия привела к тому, что 33% американцев впервые использовали услугу цифрового банкинга или увеличили использование цифровых банковских услуг, а 32% американцев перевели большую часть своей банковской деятельности в интернет.

Кроме экономии времени и энергии, онлайн-банкинг и другие сайты позволяют клиентам уменьшить риск воздействия COVID-19, избегая физических отделений банков.

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