Сколько украинцы потратят на новогодний стол: что будет стоить больше всего
На новогодний стол для празднования 2021 года украинская семья из 4 членов в среднем потратит 1706,09 гривны. Это на 5,3% больше, чем потратили на встречу 2020 года.
Для оценки стоимости новогоднего стола взяли праздничное меню из блюд, которые являются традиционными для среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и тому подобное. Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".
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"Оливье"
3 килограмма салата "Оливье" с колбасой будут стоить 159,37 гривны.
- колбаса – 70 гривен за полкилограмма,
- зеленый горошек – 32,50 гривны за 500 граммов,
- соленые огурцы – 16,5 гривны за 200 граммов,
- яйца – 16,5 гривны за 6 штук,
- майонез – 12,5 гривны за 180 граммов,
- лук, морковь и картофель – 13,37 гривны.
"Селедка под шубой"
1,5 килограмма "Селедки под шубой" будут стоить 120,37 гривны.
- филе сельди – 100 гривен за 0,5 килограмма,
- на майонез, морковь, свеклу, лук и картофель уйдет остальная часть денег.
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Мясные продукты
За год стоимость мясных продуктов выросла на 10–30%.
- мясные продукты – 394,5 гривны за 2,5 килограмма,
- колбаса "салями" – 89,5 гривны за 500 граммов,
- подчерёвина копченая – 100 гривен,
- биток из свинины – 110 гривен,
- куриное филе – 95 гривен за 1 килограмм.
Цены на другие продукты
- сельдь – 100 гривен за 500 граммов,
- твердый сыр – 66 гривен за 300 граммов,
- пачка сливочного масла – 38 гривен,
- овощи – 182,3 гривны,
- сладкий перец – 52,5 гривны за 500 граммов,
- фрукты – 104 гривны, в том числе за 2 килограмма мандаринов придется заплатить 70 гривен,
- белый хлеб – 24,95 гривны за 1 килограмм,
- шоколадные конфеты – 170 гривен за 1 килограмм,
- "Артемовское" игристое вино – 100 гривен,
- коньяк "Шабо" 5-летней выдержки – 170 гривен,
- соки, вода, газированные напитки – 76,6 гривны.
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Семьи, которые могут купить деликатесы, дополнительно заплатят 470 гривен. Так, баночка красной икры (120 граммов) будет стоить 250 гривен, а 200 граммов красной рыбы – 220 гривен. В таком случае стоимость еды для новогоднего стола вырастет до 2176,09 гривны.
Кроме того, для жителей Киева стоимость бюджетного новогоднего стола составит 1916,78 гривны. А ужин с деликатесами – 2426,78 гривны.
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