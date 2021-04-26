Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом фирму "Новофарм". Она имела миллиардные долги перед "Приватбанком" и еще около десятка других фирм.

Соответствующее решение хозяйственный суд принял 22 апреля. В судебных материалах приводили данные, что Нацбанк признал "Новофарм" связанным с "Приватбанком" лицом.

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"Новофарм" в целом задолжала более 10 миллиардов

"Приватбанк" через суд обязал компании "Новофарм" и Pointex Sale LLP выплатить 4 миллиарда гривен.

Суд внес в реестр долгов этой компании требования кредиторов на сумму более 10 миллиардов гривен. Среди прочего, речь идет о требованиях государственного "Приватбанка" на 4,05 миллиарда (4 очередь) гривен и 276,3 миллиона гривен (6 очередь).

Суд внес в реестр долгов этой компании требования кредиторов на сумму более 10 миллиардов гривен.

Кроме "Приватбанка" в список крупнейших кредиторов компании также попали:

"Приватбанк" – на 4,05 миллиарда гривен (4 очередь) и 276,3 миллиона гривен (6 очередь);

ООО "Агро Комплект" – 2,51 миллиарда гривен (4 очередь);

ООО "Племенной завод имени Посмитного" – 981,4 млн грн (4 очередь);

ООО "Колодязнянське" – 872,2 миллиона гривен (4 очередь);

Сельскохозяйственного ЧП "Белое озеро" – 593 миллиона гривен (4 очередь);

Сельскохозяйственного ООО "Имени Мичурина" – 535,4 миллиона гривен (4 очередь);

ООО "Сахарпром" – 335,6 миллионов гривен (4 очередь) и 3,05 миллиона гривен (как обеспеченные) и другие.

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