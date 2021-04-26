Суд признал банкротом компанию Коломойского, задолжавшую "Приватбанку" 4 миллиарда
Хозяйственный суд Днепропетровской области признал банкротом фирму "Новофарм". Она имела миллиардные долги перед "Приватбанком" и еще около десятка других фирм.
Источник:Finbalance
Соответствующее решение хозяйственный суд принял 22 апреля. В судебных материалах приводили данные, что Нацбанк признал "Новофарм" связанным с "Приватбанком" лицом.
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"Новофарм" в целом задолжала более 10 миллиардов
"Приватбанк" через суд обязал компании "Новофарм" и Pointex Sale LLP выплатить 4 миллиарда гривен.
Суд внес в реестр долгов этой компании требования кредиторов на сумму более 10 миллиардов гривен. Среди прочего, речь идет о требованиях государственного "Приватбанка" на 4,05 миллиарда (4 очередь) гривен и 276,3 миллиона гривен (6 очередь).
Суд внес в реестр долгов этой компании требования кредиторов на сумму более 10 миллиардов гривен.
Кроме "Приватбанка" в список крупнейших кредиторов компании также попали:
- "Приватбанк" – на 4,05 миллиарда гривен (4 очередь) и 276,3 миллиона гривен (6 очередь);
- ООО "Агро Комплект" – 2,51 миллиарда гривен (4 очередь);
- ООО "Племенной завод имени Посмитного" – 981,4 млн грн (4 очередь);
- ООО "Колодязнянське" – 872,2 миллиона гривен (4 очередь);
- Сельскохозяйственного ЧП "Белое озеро" – 593 миллиона гривен (4 очередь);
- Сельскохозяйственного ООО "Имени Мичурина" – 535,4 миллиона гривен (4 очередь);
- ООО "Сахарпром" – 335,6 миллионов гривен (4 очередь) и 3,05 миллиона гривен (как обеспеченные) и другие.
"Новофарм" задолжала "Приватбанку": что известно
- 16 декабря 2016 года (за несколько дней до национализации) "Приватбанк" открыл кредитную линию для "Новофарм" с лимитом 3,2 миллиарда гривен.
- В качестве обеспечения по соответствующим кредитным обязательствам Pointex Sale LLP предоставило среди прочего евробонды "Приватбанка" с номинальной стоимостью 80 миллионов долларов.
- Они попали под списание во время национализации банка.
- В августе 2019 года Хозсуд Днепропетровской области издал приказ о принудительном исполнении своего решения от 23 июля 2019 года.
- Поэтому удовлетворили иск "Приватбанка" к "Новофарм".
- В пользу истца взыскали 288 миллионов гривен задолженности по процентам по кредитному договору 2016 года.
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