Новое решение Саудовской Аравии спровоцировало рост цен на нефть

На фоне решения Саудовской Аравии поднять в январе следующего года цены на все сорта, которые поставляются в Азию и США, стоимость нефти начала расти в понедельник 6 декабря. Стоимость нефти Brent достигла более 71 доллара за баррель.

Цена нефти

Цена нефтяных фьючерсов по состоянию на утро 6 декабря, согласно данным биржевых торгов на сайте Investing.com, выглядит следующим образом:

нефть Brant , котируемая на лондонской бирже ICE, выросла до более чем 71,39 доллара за баррель, или на 2,16% или на 1,51 доллара за баррель против предыдущего торгового дня;

, котируемая на лондонской бирже ICE, выросла до более чем доллара за баррель, или на 2,16% или на 1,51 доллара за баррель против предыдущего торгового дня; котируемая на нью-йоркской бирже NYMEX нефть марки TWI выросла до почти 67,79 доллара за баррель, она подорожала на 2,31%, или на 1,51 доллара за баррель против предыдущего торгового дня.

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Почему цена нефти растет

Нефть марки Brent, так и WTI, завершили торги в минусе шестую неделю подряд – это самый продолжительный период с ноября 2018 года. Недельное снижение стоимости Brent составило 2,4%, WTI – 2,8%.

Уоррен Паттерсон, аналитик по сырьевому сектору ING Groep NV, считает, что решение Саудовской Аравии толкает вверх нефтяной рынок утром утро в понедельник.

Это решение было ожидаемым, учитывая, что ОПЕК+ приняла решение продолжить наращивание добычи в январе, несмотря на неопределенность, связанную с появлением "омикрона",

– рассказывает он.

Другие факторы, повлиявшие на цену нефти

Поддержку рынку также оказывает некоторое ослабление опасений по поводу опасности штамма "омикрон". Данные из ЮАР, где был обнаружен этот новый вариант COVID-19, не показывают роста количества госпитализаций, сообщает Bloomberg.

Советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил, что пока нет свидетельств, что "омикрон" тяжелее других штаммов.

Сколько будет стоить нефть: прогноз

Saudi Aramco сообщила в выходные, что цена основного сорта, поставляемого в Азию, в январе увеличится на 0,6 доллара за баррель. Поэтому он будет прогнозированно стоить 3,3 доллара за баррель. Это больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, и больше – максимум с февраля 2020 года.

Повышение цен на сорт нефти для США будет прогнозироваться в пределах от 0,4 до 0,6 доллара за баррель.

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