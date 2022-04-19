Новая Зеландия вводит санкции против крупнейших банков и финучреждений России

19 апреля 2022 , 11:04
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Источник:

правительство Новой Зеландии

Новая Зеландия присоединилась к жестким санкциям, которые мир наложил на Россию из-за ее вторжения в Украину. Да, последний пакет санкций затронул важные российские финансовые учреждения.

О новых санкциях объявила министр иностранных дел Наная Магута. Таким образом Новая Зеландия хочет нанести экономический и политический удар по организациям, финансирующим войну против Украины.

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Новый раунд санкций

Санкции касаются 18 финучреждений, среди которых центральный банк России, суверенный фонд, крупнейшие банки и банки, связанные с олигархами, оборонным сектором России и аннексией Крыма. В общей сложности на них приходится около 80% банковских операций России:

  • Альфа-Банк;
  • Банк Россия;
  • Банк "Открытие";
  • Черноморский банк развития и реконструкции;
  • Центральный банк России;
  • Московский кредитный банк;
  • Газпромбанк;
  • Генбанк;
  • Промышленный сберегательный банк;
  • Новикомбанк;
  • Россельхозбанк;
  • Российский национальный коммерческий банк;
  • Российский фонд прямых инвестиций;
  • Сбербанк;
  • Совкомбанк;
  • СМП Банк;
  • Внешэкономбанк;
  • ВТБ.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости со стороны российских войск. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международного уголовного суда относительно зверств, совершенных против граждан Украины,
– сказала Наная Махута.

В последний месяц Новая Зеландия также наложила санкции против Путина и членов его Совета безопасности, политиков, военных лидеров, олигархов, оборонных компаний и полиции. Также страна ввела таможенную пошлину в размере 35% на российские товары.

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Автор: Юлія Поскробок