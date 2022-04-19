Новая Зеландия вводит санкции против крупнейших банков и финучреждений России
Источник:правительство Новой Зеландии
Новая Зеландия присоединилась к жестким санкциям, которые мир наложил на Россию из-за ее вторжения в Украину. Да, последний пакет санкций затронул важные российские финансовые учреждения.
О новых санкциях объявила министр иностранных дел Наная Магута. Таким образом Новая Зеландия хочет нанести экономический и политический удар по организациям, финансирующим войну против Украины.
Обратите внимание С криптовалютой на "ты": как украинцу начать инвестировать
Новый раунд санкций
Санкции касаются 18 финучреждений, среди которых центральный банк России, суверенный фонд, крупнейшие банки и банки, связанные с олигархами, оборонным сектором России и аннексией Крыма. В общей сложности на них приходится около 80% банковских операций России:
- Альфа-Банк;
- Банк Россия;
- Банк "Открытие";
- Черноморский банк развития и реконструкции;
- Центральный банк России;
- Московский кредитный банк;
- Газпромбанк;
- Генбанк;
- Промышленный сберегательный банк;
- Новикомбанк;
- Россельхозбанк;
- Российский национальный коммерческий банк;
- Российский фонд прямых инвестиций;
- Сбербанк;
- Совкомбанк;
- СМП Банк;
- Внешэкономбанк;
- ВТБ.
Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости со стороны российских войск. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международного уголовного суда относительно зверств, совершенных против граждан Украины,
– сказала Наная Махута.
В последний месяц Новая Зеландия также наложила санкции против Путина и членов его Совета безопасности, политиков, военных лидеров, олигархов, оборонных компаний и полиции. Также страна ввела таможенную пошлину в размере 35% на российские товары.
Обратите внимание – мир призывает Путина заключить мир: смотрите видео