Новая Зеландия вводит санкции против крупнейших банков и финучреждений России

Новая Зеландия присоединилась к жестким санкциям, которые мир наложил на Россию из-за ее вторжения в Украину. Да, последний пакет санкций затронул важные российские финансовые учреждения.

О новых санкциях объявила министр иностранных дел Наная Магута. Таким образом Новая Зеландия хочет нанести экономический и политический удар по организациям, финансирующим войну против Украины.

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Новый раунд санкций

Санкции касаются 18 финучреждений, среди которых центральный банк России, суверенный фонд, крупнейшие банки и банки, связанные с олигархами, оборонным сектором России и аннексией Крыма. В общей сложности на них приходится около 80% банковских операций России:

Альфа-Банк;

Банк Россия;

Банк "Открытие";

Черноморский банк развития и реконструкции;

Центральный банк России;

Московский кредитный банк;

Газпромбанк;

Генбанк;

Промышленный сберегательный банк;

Новикомбанк;

Россельхозбанк;

Российский национальный коммерческий банк;

Российский фонд прямых инвестиций;

Сбербанк;

Совкомбанк;

СМП Банк;

Внешэкономбанк;

ВТБ.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о жестокости со стороны российских войск. Новая Зеландия продолжает осуждать войну Путина и поддерживает расследование Международного уголовного суда относительно зверств, совершенных против граждан Украины,

– сказала Наная Махута.

В последний месяц Новая Зеландия также наложила санкции против Путина и членов его Совета безопасности, политиков, военных лидеров, олигархов, оборонных компаний и полиции. Также страна ввела таможенную пошлину в размере 35% на российские товары.

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