Группа Нафтогаз обнародовала новую корпоративную стратегию, которую нацелена воплотить до 2025 года. Поэтому ближайшее будущее бизнес-структуры будет базироваться на бизнес платформах: "Газовый бизнес", "Поставка конечным потребителям" и "Низкоуглеродистый бизнес".

Ожидаемые результаты и темпы внедрения Цели трансформации, которые прописаны в бизнес платформах до 2025 года дают ориентир по дальнейшему развитию компании до 2030 года. К 2025 году Нафтогаз планирует осуществить трансформацию и обеспечить готовность Группы к выходу на IPO. Стратегия будет способствовать созданию новых рабочих мест с достойной зарплатой, что в конечном итоге положительно повлияет на ВВП. Читайте также В Минэнерго не знают, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза", – Витренко Если нам это удастся, Группа Нафтогаз станет катализатором экономического роста и благосостояния всей страны. Речь идет и о значительные поступления в бюджет, большие возможности партнерства для финансовых учреждений и бизнесов,

– говорится в обращении НАК "Нафтогаз Украины". Платформа "Газовый бизнес" Цель . Стратегическая цель Нафтогаза в рамках данной платформы касается полноценного раскрытия потенциала ресурсной базы Украины. В случае успешного проведения геологоразведочных работ оценочный добывающий потенциал может увеличиться в 5 раз – до 600 миллиардов кубометров.

. Стратегическая цель Нафтогаза в рамках данной платформы касается полноценного раскрытия потенциала ресурсной базы Украины. В случае успешного проведения геологоразведочных работ оценочный добывающий потенциал может увеличиться в 5 раз – до 600 миллиардов кубометров. Реализация . Для полноценной реализации этого потенциала Нафтогаз должен инвестировать 20 – 25 миллиардов долларов, из которых около 7 миллиардов долларов – в течение первых 5 лет (до 2025 года).

. Для полноценной реализации этого потенциала Нафтогаз должен инвестировать 20 – 25 миллиардов долларов, из которых около 7 миллиардов долларов – в течение первых 5 лет (до 2025 года). Ожидания. В 5 летний срок подобные усилия позволят Группе Нафтогаз остановить уменьшение запасов и достичь коэффициента замещения на уровне 100% к 2025 году. Нафтогаз в рамках реализации платформы также планирует развивать возможности трейдинга и оптовых продаж газа, в частности выйдет на европейский рынок торговли и начнет торговлю форвардными физическими и финансовыми продуктами. Платформа "Поставка конечным потребителям" Цель . "Предлагать клиентам высокое качество услуг по лучшим ценам и к 2025 году стать партнером для 4 миллионов украинских потребителей, достигнув доли рынка в 35%", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".

. "Предлагать клиентам высокое качество услуг по лучшим ценам и к 2025 году стать партнером для 4 миллионов украинских потребителей, достигнув доли рынка в 35%", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". Ожидания. Нафтогаз планирует, что в рамках платформы 2021 год станет решающим для Группы в развитии платформы для розничной продажи газа. В случае успеха компания планирует выйти за пределы продаж исключительно голубого топлива и предлагать потребителям качественные и конкурентоспособные интегрированные энергетические решения. Платформа "Низкоуглеродистые бизнес" Цель . Основная цель платформы – достичь углеродной нейтральности к 2040 году.

. Основная цель платформы – достичь углеродной нейтральности к 2040 году. Реализация. Цель платформы Группа планирует достичь за снижения выбросов и развитие новых бизнесов, таких как производство водорода и биотоплива и улавливания, использования и хранения углерода. Есть несколько кредитов? Объедините их в один ежемесячный платеж с лояльными условиями. Оставьте заявку на кредит "Встречное предложение" от IdeaBank.