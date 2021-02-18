Газа в 5 раз больше и углеродистая нейтральность: что планирует Нафтогаз до 2025 года
Группа Нафтогаз обнародовала новую корпоративную стратегию, которую нацелена воплотить до 2025 года. Поэтому ближайшее будущее бизнес-структуры будет базироваться на бизнес платформах: "Газовый бизнес", "Поставка конечным потребителям" и "Низкоуглеродистый бизнес".
Источник:Група Нафтогаз
Ожидаемые результаты и темпы внедрения
- Цели трансформации, которые прописаны в бизнес платформах до 2025 года дают ориентир по дальнейшему развитию компании до 2030 года.
- К 2025 году Нафтогаз планирует осуществить трансформацию и обеспечить готовность Группы к выходу на IPO.
- Стратегия будет способствовать созданию новых рабочих мест с достойной зарплатой, что в конечном итоге положительно повлияет на ВВП.
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Если нам это удастся, Группа Нафтогаз станет катализатором экономического роста и благосостояния всей страны. Речь идет и о значительные поступления в бюджет, большие возможности партнерства для финансовых учреждений и бизнесов,
– говорится в обращении НАК "Нафтогаз Украины".
Платформа "Газовый бизнес"
- Цель. Стратегическая цель Нафтогаза в рамках данной платформы касается полноценного раскрытия потенциала ресурсной базы Украины. В случае успешного проведения геологоразведочных работ оценочный добывающий потенциал может увеличиться в 5 раз – до 600 миллиардов кубометров.
- Реализация. Для полноценной реализации этого потенциала Нафтогаз должен инвестировать 20 – 25 миллиардов долларов, из которых около 7 миллиардов долларов – в течение первых 5 лет (до 2025 года).
- Ожидания. В 5 летний срок подобные усилия позволят Группе Нафтогаз остановить уменьшение запасов и достичь коэффициента замещения на уровне 100% к 2025 году. Нафтогаз в рамках реализации платформы также планирует развивать возможности трейдинга и оптовых продаж газа, в частности выйдет на европейский рынок торговли и начнет торговлю форвардными физическими и финансовыми продуктами.
Платформа "Поставка конечным потребителям"
- Цель. "Предлагать клиентам высокое качество услуг по лучшим ценам и к 2025 году стать партнером для 4 миллионов украинских потребителей, достигнув доли рынка в 35%", – отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины".
- Ожидания. Нафтогаз планирует, что в рамках платформы 2021 год станет решающим для Группы в развитии платформы для розничной продажи газа. В случае успеха компания планирует выйти за пределы продаж исключительно голубого топлива и предлагать потребителям качественные и конкурентоспособные интегрированные энергетические решения.
Платформа "Низкоуглеродистые бизнес"
- Цель. Основная цель платформы – достичь углеродной нейтральности к 2040 году.
- Реализация. Цель платформы Группа планирует достичь за снижения выбросов и развитие новых бизнесов, таких как производство водорода и биотоплива и улавливания, использования и хранения углерода.
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