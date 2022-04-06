Норвегия поддержит 5 пакет санкций ЕС против России

После того, как мир увидел зверства, которые оккупанты устроили на Киевщине, ЕС готовит более жесткий пятый пакет санкций. Норвегия, не входящая в ЕС, готова присоединиться к этим санкциям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора со своим норвежским коллегой.

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Только что говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Поблагодарил за всестороннюю помощь Украине, твердое решение усиливать давление на РФ и поддержку 5 пакета санкций ЕС,

– написал Шмигаль.

Премьер также поблагодарил Норвегию за гуманитарную и техническую помощь. Напомним, что недавно Норвегия решила выделить 20 миллионов евро в бюджет Украины в поддержку важных программ. А еще накануне выделила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь.

Пятый пакет санкций против России

закрытие портов для российских судов;

эмбарго на уголь;

экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 миллиардов евро;

компаниям государства-агрессора могут запретить участвовать в госзакупках ЕС;

отключение/заморозка транзакций с группой российских банков.

Также ЕС работает над дополнительными санкциями, в частности – относительно импорта нефти. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что рано или поздно Европа расширит санкции на российские нефть и газ.

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