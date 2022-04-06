Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора со своим норвежским коллегой.
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Только что говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре. Поблагодарил за всестороннюю помощь Украине, твердое решение усиливать давление на РФ и поддержку 5 пакета санкций ЕС,
– написал Шмигаль.
Премьер также поблагодарил Норвегию за гуманитарную и техническую помощь. Напомним, что недавно Норвегия решила выделить 20 миллионов евро в бюджет Украины в поддержку важных программ. А еще накануне выделила 200 миллионов евро на гуманитарную помощь.
Пятый пакет санкций против России
- закрытие портов для российских судов;
- эмбарго на уголь;
- экспорт полупроводников, машин и транспортного оборудования в Россию на сумму 10 миллиардов евро;
- компаниям государства-агрессора могут запретить участвовать в госзакупках ЕС;
- отключение/заморозка транзакций с группой российских банков.
Также ЕС работает над дополнительными санкциями, в частности – относительно импорта нефти. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что рано или поздно Европа расширит санкции на российские нефть и газ.
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