Кто и за что стал лауреатами премии

Премию Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудили Дэвиду Карду за "эмпирический вклад в экономику труда", а Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу – "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Интересно Назвали имена лауреатов Нобелевской премии мира

Лауреаты этого года – Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс – предоставили нам новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии могут быть сделаны из природных экспериментов. Их подход распространился на другие области и совершил революцию в эмпирических исследованиях,

– говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии.

Лауреаты Нобелевской премии по экономике – Дэвид Кард, Джошуа Ангрист и Гвидо Имбен (слева направо) / Фото nobelprize.org

Сумма приза: 10 миллионов шведских крон, одна половина (1/2) – Дэвиду Кард, а другую половину между собой разделят Джошуа Ангрист (1/4) и Гвидо Имбенс (1/4).

Чем важный вклад американских экономистов

В этом году лауреаты показали, что можно дать ответ на многие важные вопросы из сферы социальных наук, которые связаны с причинно-следственными связями. Например, такие вопросы как:

что бы произошло, если бы иммиграции было меньше, или если бы тот, или иной человек не продлил обучение,

как иммиграция влияет на уровень зарплат и занятости,

как более длительное обучение влияет на доход человека в будущем.

В Шведской королевской академии объяснили, что ключевым моментом ответа на вышеуказанные вопросы является использование ситуаций, в которых случайные события или изменения политики приводят к тому, что к группам людей относятся по-разному, что напоминает клинические испытания в медицине.

Исследования Дэвида Карда

Используя природные эксперименты, Дэвид Кард проанализировал влияние минимальной заработной платы, иммиграции и образования на рынок труда. Его исследование времен начала 1990-х годов бросили вызов общепринятым представлениям, что привело к новому анализа и к дополнительным открытиям.

В сообщении на сайте Нобелевской премии также отмечается, что повышение минимальной заработной платы необязательно ведет к сокращению числа рабочих мест.

Мы теперь знаем, что доходы людей, родившихся в стране, могут выиграть от новой иммиграции, в то время, как люди, которые иммигрировали в более раннее время, рискуют пострадать. Мы также осознали, что ресурсы в школах гораздо важнее для будущего успеха учеников на рынке труда, чем считалось ранее,

– говорится в сообщении.

Исследование Ангриста и Имбенса

Джошуа Ангрист и Гвидо Имбенс присудили премию "за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей". В середине 1990-х годов они решили проблему интерпретации результатов естественных экспериментов. Например, продление срока обязательного образования в год для конкретной группы учащихся не повлияет на всех в этой группе одинаково.

Поэтому в своих исследованиях экономисты продемонстрировали насколько точные выводы о причине и следствие можно сделать из природных экспериментов. Таким образом их исследования показали, что природные эксперименты являются богатым источником знаний.