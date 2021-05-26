Соответствующее решение регулятор принял 26 мая. Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своем телеграм-канале.
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Что этому предшествовало
Заметим, что 12 мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет регулятору ограничения импорта электричества из России и Беларуси.
Он предоставил регулятору полномочия ограничивать импорт в части межгосударственных связей между Украиной и теми государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.
Коротко об Энергетическом сообществе
- Это международная организация, созданная для расширения энергетического рынка Евросоюза на страны Юго-Восточной Европы.
- Ее сторонами, кроме ЕС, являются Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Молдова, Украина, Черногория, Сербия и Грузия.
- В то же время любая страна Евросоюза имеет право на получение статуса наблюдателя. Этим правом пользуется ряд участников.
Когда 15 мая Закон вступил в силу, глава Минэнерго Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с соответствующим призывом. Мол, такой импорт представляет угрозу энергобезопасности.