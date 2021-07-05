НКРЕКП установила ценовые ограничения на электроэнергию: какой будет предельная цена

НКРЕКП провела внеочередное заседание 4 июля на котором приняла ценовые ограничения, что должны стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии в Украине. Ограничения будут действовать до 8 июля 2021 года.

Ценовые ограничения НКРЕКП

Регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, которые входят в состав одного вертикального интегрированного предприятия, в размере 50% их месячного объема продаж электроэнергии.

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НКРЕКП установила минимальное ценовое ограничение на РДН ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения.

Сроки ограничения и предельная цена

Ограничение будет действовать до 8 июля 2021 года и соответствуют последнему тарифу на отпуск электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", проиндексированных на индекс цен производителей промышленной продукции, что составляет 734,9 гривны за мегаватт в час.

Почему НКРЕКП провела заседание

Заседание НКРЕКП провела в связи с резким снижением 2 – 4 июля цены на "рынке на сутки вперед" (РДН), которое вызвано выводом из него спроса поставщиками электроэнергии, имеющих значительную рыночную власть.

Напомним, что цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) по состоянию на 4 июля 2021 года снизилась до исторического минимума в этом году. Цена составляла 426,06 гривны за мегаватт в час, что на 35,9% ниже за цену, которая была 3 июля и почти в 3,5 раза ниже за ту, что была 1 июля.

С целью увеличения спроса на РДН, регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимых для компенсации производственных потерь.

Также для оценки действий участников рынка, регулятор объявил о начале процедуры расследования нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии в вышеуказанные дни.