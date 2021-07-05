Ценовые ограничения НКРЕКП

Регулятор установил ограничения месячного объема продаж электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка электрической энергии, которые входят в состав одного вертикального интегрированного предприятия, в размере 50% их месячного объема продаж электроэнергии.

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НКРЕКП установила минимальное ценовое ограничение на РДН ниже которого участники рынка не имеют права подавать ценовые предложения.

Сроки ограничения и предельная цена

Ограничение будет действовать до 8 июля 2021 года и соответствуют последнему тарифу на отпуск электрической энергии ГП НАЭК "Энергоатом", проиндексированных на индекс цен производителей промышленной продукции, что составляет 734,9 гривны за мегаватт в час .

Почему НКРЕКП провела заседание

Заседание НКРЕКП провела в связи с резким снижением 2 – 4 июля цены на "рынке на сутки вперед" (РДН), которое вызвано выводом из него спроса поставщиками электроэнергии, имеющих значительную рыночную власть.

Напомним , что цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН) по состоянию на 4 июля 2021 года снизилась до исторического минимума в этом году. Цена составляла 426,06 гривны за мегаватт в час, что н а 35,9% ниже за цену, которая была 3 июля и почти в 3,5 раза ниже за ту, что была 1 июля.

С целью увеличения спроса на РДН, регулятор обязал оператора системы передачи и операторов систем распределения закупать на этом сегменте рынка объемы электроэнергии, необходимых для компенсации производственных потерь.