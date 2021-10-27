Сложилась рыночная цена – паритет между спросом и предложением. Об этом в эфире 24 канала рассказал председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

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От чего зависит цена

По его словам, международные компании провели полный аудит. Все потенциальные инвесторы могли изучить документы и узнать пассивы и активы объекта.

Большая или малая цена – это зависит от ситуации на инвестиционном рынке Украины. Если бы этот аналогичный объект продавали в Нью – Йорке, на Манхэттене, то он стоил бы больше,

– сказал Сенниченко.

В то же время если бы объект продавали в других странах с большими инвестиционными рисками, то он стоил бы гораздо меньше.

Именно поэтому сейчас, в 2021 году, рыночная стоимость этого актива именно такова. "Очень хорошо, что этот актив получил новую жизнь. Потому что самое основное не так получить деньги от приватизации, как предоставить заброшенным государственным активам новую жизнь", – сказал Сенниченко.

Что известно о заводе "Большевик"? У этого предприятия сформировано 500 миллионов гривен долгов. Последний раз завод был прибыльным в 2002 году. Из 24 корпусов работало 2. Одновременно с 6 тысяч сотрудников осталось 240, которым должны зарплату.

Председатель Фонда государственного имущества пояснил, что существуют четкие обязательства инвестора. Есть возможность перенести производство из центра Киева. Ведь когда завод строили, соответствующая территория была окраиной столицы. Именно поэтому завод не выжил экономически и пришел в упадок.

Аукционы по приватизации: главное

В Украине провели 3 тысячи аукционов по новым прозрачным правилам.

Государственный бюджет получил уже 5,5 миллиарда гривен, не учитывая завод "Большевик".

Соответствующие аукционы проходят еженедельно.

Сенниченко рассказал об аукционе по "Большевику": смотрите видео