Пока российские трейдеры пытаются найти покупателей уже около 62 миллионов баррелей нефти накопилось на судах в море.

Обратите внимание Эксклюзивный клуб: как стать частью криптосообщества и учить других

Никто не хочет ее покупать, поэтому сейчас в море находится около 62 миллионов баррелей Urals, что втрое больше, чем до начала войны,

– написал Андрей Ермак, глава Офиса Президента.

Санкции в действии

США и другие страны запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за войны России против Украины. Некоторые компании избегают покупки грузов из России, опасаясь будущих санкций. Напомним, что ЕС рассматривает эмбарго на российскую нефть.

Объем сырой нефти Urals в море в три раза превышает довоенный показатель. При этом экспорт российской нефти по морю упал в мае до 6,7 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем в феврале. Но многие танкеры, покидающие Россию, не имеют пункта назначения.

Цифры, показывающие, что российский экспорт все еще относительно высок, не рассказывают о полной истории. Российская нефть в море продолжает накапливаться,

– сказал стратег по энергетическим вопросам из Хьюстона Клей Сейгл.

Количество грузов Urals в море без указанного пункта назначения составляет 15% от общего количества грузов. Это тоже новый максимум. Значительная часть этой нефти может быть непродана.

Отметим, что после начала полномасштабной войны Россия больше переориентируется на Азию, особенно Китай и Индию. Правда, объемы поставок в Европу также возросли накануне возможного введения нефтяного эмбарго.

Что известно о нефтяном эмбарго ЕС

Евросоюз планировал ввести нефтяное эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций.

Но Венгрия уже неделями его блокирует и не соглашается на разные предложения ЕС по спецусловиям для нее.

Германия рассматривает возможность поддержать нефтяное эмбарго против России без участия Венгрии.

Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.

Важно – оккупанты попали в нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске: смотрите видео