Зеленский в очередной раз обратился к гражданам Украины через обращение. В частности, он поднял вопрос обеспечения украинцев светом и газом, а также возможной нехватки угля.

Читайте также "Нас ждет холодная и темная зима": будут ли отключать украинцам электроэнергию

Украинцев не оставят без света и тепла

Государство никого не оставит без света и тепла, несмотря на то, что все непросто в мире, который переживает энергетический кризис,

– пообещал Зеленский.

Он добавил, что принцип украинской власти переживать меньше, а работать больше. В частности, для борьбы с кризисом запустили два дополнительных блока – на Ровненской и Запорожской АЭС. Еще один блок Запорожской электростанции запустят до конца ноября.

"Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление", – подчеркнул глава государства.

Недостатка угля не будет

Зеленский также заверил, что государство успешно преодолевает вызов по нехватке угля.

Кроме украинских запасов, в страну направляются семь кораблей с углем. Они прибудут в порты в ближайшее время. Этого угля хватит до конца 2021 года. При необходимости Украина приобретет достаточно угля, чтобы быть обеспеченной до завершения отопительного сезона.

Президент добавил, что Киев не покупает и не будет покупать уголь у сепаратистов.

Зеленский обратился к украинцам относительно энергетического кризиса: смотрите видео

Обратите внимание! Рекордно высокие цены на газ, дефицит угля и проблемы с импортом привели к настоящему энергетическому кризису в Украине. В результате в стране начали говорить о возможном сотрудничестве со страной-агрессором или веерных отключениях электроэнергии.