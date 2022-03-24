Никогда раньше такого не было в отношении страны-члена G20, – Донфрид о санкциях против России

США и международные партнеры наложили на Россию беспрецедентные санкции из-за ее ничем не спровоцированного нападения на Украину.

Об этом в интервью для 24 канала заявила помощница Госсекретаря США Карен Донфрид. По словам чиновницы, США вместе с партнерами начали готовиться к введению санкций еще до того, как Россия напала.

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Какие санкции ввели США

Санкции распространяются на денежные университеты России, в том числе центральный банк. Донфрид отмечает, что такого раньше не было в отношении члена Большой Двадцатки.

Санкции также поразили российских чиновников: от Путина до российских элит и членов их семей.

Ограничения также касаются российского военно-промышленного комплекса.

В общем, речь идет о комплексном наборе санкций и мер экспортного контроля против России, объясняет помощница Госсекретаря.

Санкции, которые США вместе со своими ближайшими союзниками и партнерами наложили на Россию за ее грубую и ничем не спровоцированную агрессию против Украины 24 февраля, – массивные и беспрецедентные,

– заявила Донфрид.

Чиновница не сомневается, что все эти санкции повлияют на российскую экономику. Так как фондовый рынок России не открывается уже недели, а рубль стоит меньше пенни. Международные компании массово покидают страну-агрессора, а рейтинговые агентства обрушивают кредитный рейтинг России.

Донфрид пообещала, что США продолжат налагать санкции, пока Путин не прекратит агрессию против Украины. "Позвольте обратиться ко всем вашим читателям – я как гражданка США вдохновлена ​​невероятной устойчивостью украинцев в это время", – резюмирует Донфрид.

Интервью с помощницей Госсекретаря США Карен Донфрид: смотрите видео