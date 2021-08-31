Украинцы продолжат платить 7,99 гривны за кубометр газа. Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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Стоимость газа для украинцев не изменится

По его словам, в платежках украинцев будет та цена, которая соответствует годовому контракту, на который украинцев автоматически перевел прежде всего "Нафтогаз".

Никаких изменений стоимости газа в течение отопительного сезона не будет,

– отметил эксперт.

Он отметил, что цена не изменится в частности для тех, кто работает по подписанному годовому контракту, условия которого не менялись.

"Вы будете платить 7,99 (гривны – 24 канал), если речь идет о "Нафтогазе", плюс – тариф на распределение газа", – отметил Рябцев.

Кстати! В Киевской городской государственной администрации заявили, что цены на коммунальные услуги могут пересечь границу платежеспособности.

Отопительный сезон в Украине: что известно

"Нафтогаз" сообщил, что старт отопительного сезона находится под угрозой и может начаться не вовремя.

Оператор ГТС объяснил, такая ситуация – из-за долгов в более 9 миллиардов гривен.

В Центрэнерго заявили, что имеют критическую ситуацию с запасами угля для сезона отопления.

В начале августа компания "Нафтогаз" сообщила, что запасы газа достигли планового уровня, поэтому наша страна готова к отопительному сезону.

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