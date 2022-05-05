Об этом сообщили в Минэкономики, подчеркнув, что соглашение затем можно продлить по желанию обеих сторон.

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Чем Украина торгует с Великобританией

В прошлом году товарооборот между Украиной и Великобританией существенно вырос на 57% и составил 2,2 миллиарда долларов. При этом существенно увеличился экспорт – на 62%, – достигнув более 1 миллиарда долларов.

Торговые отношения Украины и Британии имеют длительную и успешную историю,

– отметили в Минэкономики.

Что соглашение дает Украине

Теперь у украинского бизнеса будет больше возможностей экспортировать свои товары с высокой добавленной стоимостью, ведь они станут более конкурентоспособными на британском рынке.

В частности, в Минэкономики выделяют муку, зерно, молочную продукцию, мясо птицы и полуфабрикаты, томатную пасту, мед, кукурузу, пшеницу, соки, грибы, сахар и т.д., поскольку Украина всегда продавала на британский рынок эти товары.

Полезно соглашение и для экономики Украины, поскольку потенциально оно увеличит поступление валютной выручки в страну.

Следующее слово за ЕС

Напомним, что ЕС также обдумывает над отменой импортных пошлин для украинских товаров. Соответствующий шаг предложила Еврокомиссия, поскольку накануне Украина обращалась с такой просьбой. Однако до сих пор отмена не состоялась.

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