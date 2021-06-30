Газопровод Аджаокута – Кадуна – Кано должен объединить Юг и Север Нигерии. По словам министра по нефтяным ресурсам Нигерии Тимипре Сильва, именно продление газопровода AKK станет путем к транспортировке газа в Европу.

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Он (газ — 24 канал) может пройти весь путь до Алжира по Транссахарскому газопроводу, а затем соединиться с алжирским трубопроводом, а затем мы доставим его в Европу. Таким образом, наш газ может продвигаться с юга на европейский рынок,

– подчеркнул Сильва.

Работа над АКК продолжается

Реализовывать проект АКК начали еще летом 2020 года. В целом строительство газопровода будет стоить 2,8 миллиарда евро.

Длина газопровода будет достигать более 600 километров. Реализовать проект планируют уже к концу 2023 года.

Когда газопровод продолжат дальше на север, он соединится с ГТС Алжира, а впоследствии – с европейскими сетями.

Имеющиеся запасы газа в Нигерии составляют не менее 5,8 триллиона кубометров,

Страна уже является значительным игроком на рынке СПГ.

Обратите внимание! В 2021 году в Балтийском море стартовала прокладка газопровода Baltic Pipe. Работа началась в территориальных водах Дании, неподалеку от острова Борнхольм.