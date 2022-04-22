Правительство пообещало потратить около 623 миллионов евро на стимулы для компаний, чтобы те заполнили газовое хранилище в Бергермере до зимы. Это одно из крупнейших газохранилищ в Европе, вмещающее 4,1 миллиарда кубометров.
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Если компании не отреагируют на финансовые стимулы, государственная энергетическая компания EBN должна вмешаться, чтобы обеспечить заполнение объекта по меньшей мере на 70%.
Уход от России
Нидерланды постараются:
- экономить энергию;
- переходить на экологические источники;
- импортировать газ из других стран.
Таким образом, Нидерланды могут полностью заменить российскую долю своего газа до конца года.
– говорится в заявлении правительства.
Зависят ли Нидерланды от российского газа
Нидерланды потребляют очень много газа – 44% всего потребления энергии в стране приходится на газ. Но только 15% этого топлива поступает из страны-агрессора России.
Сколько ЕС платит России за газ / Инфографика 24 канала
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