Правительство пообещало потратить около 623 миллионов евро на стимулы для компаний, чтобы те заполнили газовое хранилище в Бергермере до зимы. Это одно из крупнейших газохранилищ в Европе, вмещающее 4,1 миллиарда кубометров.

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Если компании не отреагируют на финансовые стимулы, государственная энергетическая компания EBN должна вмешаться, чтобы обеспечить заполнение объекта по меньшей мере на 70%.

Обратите внимание! Российский "Газпром" имеет право на 40% складских площадей в Бергермере согласно договору, действующему до 2045 года. В 2021 году "Газпром" не использовал свою долю. Если он этого не будет делать и в этом году, Нидерланды заполнят хранилище газом из других стран.

Уход от России

Нидерланды постараются:

экономить энергию;

переходить на экологические источники;

импортировать газ из других стран.

Таким образом, Нидерланды могут полностью заменить российскую долю своего газа до конца года.

– говорится в заявлении правительства.

Зависят ли Нидерланды от российского газа

Нидерланды потребляют очень много газа – 44% всего потребления энергии в стране приходится на газ. Но только 15% этого топлива поступает из страны-агрессора России.



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