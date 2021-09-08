Об отставке 3 независимых членов наблюдательного совета компании издание сообщает со ссылкой на источники в "Нафтогазе".

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С "Нафтогаза" ушли члены наблюдательного совета

В отставку ушли Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден.

В апреле 2021 года 5 из 6 членов наблюдательного совета "Нафтогаза" публично объявили о прекращении своих полномочий. Кроме 3 упомянутых, говорилось о Юлии Ковалив и Наталье Бойко.

После этого правительство предложило им остаться еще на 1 год. То есть нынешних независимых членов наблюдательного совета и представителей государства переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Досрочно прекратили полномочия Роберта Бенша как представителя государства. Зато эту должность заняла заместитель председателя Офиса Президента Юлия Свириденко.

А 7 сентября Шмыгаль сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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