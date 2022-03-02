Netflix, Visa, Coca Cola и другие: почти 100 мировых компаний выходят из российского рынка

Всё больше мировых компаний отказывается работать на российском рынке. В настоящее время список насчитывает около 100 компаний, среди которых финансовые, технологические, информационные и пищевые гиганты.

Список компаний, которые отказываются работать в России

Apple Pay – заблокировал свои услуги для россиян.

Apple – полностью выходит из российского рынка

Adidas – отказался от работы с российской футбольной сборной.

Важно Кулеба призывает прекратить любой бизнес с Россией

Audi – выходят из российского рынка.

AMD – запрет поставки микрочипов и вскоре планируется запрет поставков видеокарт.

Amazon – полная блокировка всего ритейла.

Adobe – полный блок.

British Petrolium – вышли из "Роснефти", имея 20% акций.

BBC – отзыв лицензий на вещание.

BMW – закрывает заводы, блокирует поставки.

Больше об этом Останутся только жигули: BMW, Honda, Mazda и другие прекратили поставлять свои авто в Россию

Bolt – мобильный сервис по вызову такси на территории России будет не доступен.

Boeing – выход из рынка.

Chevrolet – выход из рынка.

Cannes Festival – блок русской делегации.

Cadillac – выход из рынка.

Carlsberg – ограничение экспорта.

Cex Io – русский пользователь не сможет быть пользователем крипто-площадки.

Cinema 4D – программа на территории России будет запрещена.

Coca Cola – выход из рынка.

Danone – выход с рынка вместе с дочерней компанией "Простоквашино".

Disney – отмена всех фильмов.

Dell – выход из рынка.

Dropbox – прекращает работать в России уже через несколько дней.

DHL – выход из рынка.

Eurovision – Россия дисквалифицирована и не сможет участвовать в конкурсе.

Ericsson – выход из рынка.

Exxon Mobil – отзывают всех специалистов по нефтяным компаниям России.

Etsy – блокирует все балансы на российских счетах.

Equinor – норвежская энергетическая компания выходит из российского рынка. Она имела 1,2 миллиарда долларов необоротных активов в стране.

Facebook – блокировка аккаунтов российских СМИ.

FedEx – полный запрет на поставку.

Formula 1 – отмена турнира в Сочи.

Ford – закрывает все магазины на территории России.

FIFA – дисквалификация сборной на Чемпионате Мира и запрет на проведение любых международных матчей в стране-агрессоре.

Google Pay – частичный блок.

Google Maps – блок информации для России.

General Motors – останавливает экспорт в страну-агрессор.

HP – запрет на ввоз.

H&M – приостанавливает продажи в России.

Harley Davidson – американская компания, производящая мотоциклы, запчасти и одежду прекращает поставки собственной продукции на территорию Росси.

Instagram – блокирует русскую пропаганду в своей сети. Также напомним, что в аккаунтах российских СМИ появилась подпись "Это издание находится под контролем государства Россия"

Intel – запрет поставки микрочипов.

Jaguar – сообщил, что выходят из рынка.

Jooble – удалили сервис и сделали заявление.

KUNA – биржа по продажам криптовалюты сообщила о выходе с российского рынка.

Lenovo – выход с рынка, то есть техника этого бренда станет недоступной населению.

LinkedIn готовятся к полному выходу из страны.

Liquor stores – алкогольные магазины в США и Канаде заявили, что не будут продавать в своей сети российскую продукцию.

MOK – отмена всех соревнований.

Mastercard – приостановка производства карт, отключение нескольких банков.

Maersk – остановка поставок в Россию и из России, поэтому одежда с китайского сайта с низкими ценами Aliexpress будет недоступен для населения так же как и заказ на интернет-сайте с одеждой ASOS.

Mercedes – выход с рынка России.

Megogo – удаление всех русских фильмов.

Metro – увольнение 10 тысяч работников.

Mitsubishi – увольнение работников 141 сервисного центра.

Microsoft Office – обсуждается широкий комплекс мер.

Mobile World Congress – отказ аккредитации для делегации из России.

NFT – блок средств пользователей из России и Беларуси, перевод их денег Украине.

NHL – полный блок для игроков из России.

Netflix – блок для российских подписок, останов производства российских сериалов.

Nike – закрывают все магазины.

Nintendo – запрет на покупки в рублях.

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Nestle – закрывает все 6 фабрик в России.

OnlyFans – будет заблокирован для пользователей из России.

Oracle – крупнейшие организации и предприятия России и их ресурсы остаются без поддержки главного технологического компонента.

Paysera – блокировать электронные платежи для России. Напомним, что литовская компания сотрудничает с более чем 184 странами и производит платежи по всему миру.

PayPal – заморозка счетов на вывод.

Paramount – блок кинопроката.

Parimatch – отозвали франшизу.

Play Station – невозможно произвести оплату.

Pornhub – запрет на доступ к контенту.

Porsche – выходит из российского рынка.

Renault – выход из рынка.

Samsung pay – блокировка сервиса.

Snapchat – блокировка приложения для России и Белоруссии.

Scania – выход из бизнес-рынка России.

SpaceX – поставки Starlink в Украину.

Shell – разрыв контракта с "Газпромом".

Spotify – невозможность оплаты подписки в сервисе.

Sony – блок кинопроката.

Twitter – граждане России не смогут зарегистрировать аккаунты в социальной сети.

TikTok – массовая блокировка агрессивных пользователей и пропагандистских СМИ.

Toyota – увольнение 2,6 тысячи сотрудников из России.

UEFA – отмена финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге, запрет всем клубам на участие в Лиге Чемпионов и Лиге Европы, разрыв контракта с генеральным спонсором "Газпромом".

UPS – полный запрет на поставку.

Universal pictures – блок кинопроката.

Visa – блокировка банков под санкциями.

Volvo – автокомпания тоже сообщила о выходе из российского рынка.

Yandex – акции компании исключили из котировок на нью-йоркской бирже.

YouTube – блокировка сотен российских каналов и их монетизация.

Warner Bros – отмена всего кинопроката.

Webmoney – запрет транзакций.

Volkswagen – еще одна автомобильная компания выходит свой бизнес с территории России.

Zoom – отзыв лицензий на разработку программного обеспечения.

Nokia – прекратила поставки оборудования в Россию и сотрудничество с российскими партнерами.

Norges Bank Investment Management – ​​самый крупный в мире суверенный фонд в Норвегии завершит свои российские инвестиции.

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