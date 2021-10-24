В общем из-за нехватки топлива невозможна работа ряда энергоблоков украинских ТЭС. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Укрэнерго.
Интересно Шевченко назвал главные риски для экономики Украины
Угля осталось максимум на сутки
Еще 22 октября в Минэнерго сообщили, что для работы Славянской ТЭС запасов угля хватит максимум на сутки. По данным местных изданий, уже на следующий день энергоблоки станции остановились.
По данным Укрэнерго, более 2 десятков энергоблоков различных ТЭС и ТЭЦ приостановили работу из-за недостатка топлива. Однако Славянская станция единственная, чья работа полностью прекращена из-за этого.
Данные Укрэнерго по работе ТЭС по состоянию на 24 октября. Желтым обозначены энергоблоки, для которых не хватает угля / Фото Укрэнерго