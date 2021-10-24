В общем из-за нехватки топлива невозможна работа ряда энергоблоков украинских ТЭС. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Укрэнерго.

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Угля осталось максимум на сутки

Еще 22 октября в Минэнерго сообщили, что для работы Славянской ТЭС запасов угля хватит максимум на сутки. По данным местных изданий, уже на следующий день энергоблоки станции остановились.

По данным Укрэнерго, более 2 десятков энергоблоков различных ТЭС и ТЭЦ приостановили работу из-за недостатка топлива. Однако Славянская станция единственная, чья работа полностью прекращена из-за этого.

Данные Укрэнерго по работе ТЭС по состоянию на 24 октября. Желтым обозначены энергоблоки, для которых не хватает угля / Фото Укрэнерго

Обратите внимание! С 2015 года оба энергоблока Славянской ТЭС работают в режиме маневрирования.