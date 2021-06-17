Последний раз цену в 27 гривен за доллар видели еще в 2020 году, однако его стоимость постепенно увеличивалась. Впрочем он снова ушел "в свободное падение".

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Будет ли колебаться гривна

Сейчас эксперты убеждены, что до конца лета значительных колебаний стоимости украинской гривны не предвидится.

В ближайшее время нет предпосылок, чтобы гривна падала. Если ситуация не изменится, то гривна может усиливаться или оставаться стабильной,

– подчеркнул инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Кроме того, он назвал основные предпосылки для того, чтобы курс оставался стабильным:

если ситуация на мировом рынке не изменится;

если Украина останется в сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Импорт и экспорт растет

В Национальном банке пояснили, что причин для этого есть несколько. В частности, подорожание украинских экспортных товаров.

По словам заместителя главы совета НБУ Василия Фурмана, рост цен на украинский экспорт в 2021 году частично нивелируется тем, что растет импорт. Рост импорта и экспорта составляет примерно 50%.

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Как деньги заробитчан влияют на курс гривны

Одной из главных причин укрепления гривны являются также средства заробитчан, которые они привозят в Украину. Институт демографии и социальных исследований насчитал около 3 миллионов трудовых мигрантов.

Как отметил Фурман, сумма, которую привозят заробитчане, составляет примерно 1 миллиард долларов. Украинцы в целом в 2021 году больше продают доллар, чем покупают.

На украинский рынок возвращаются инвесторы

После смягчения карантина, в Украину снова возвращаются иностранные инвесторы. Они заходят на рынок с долларом, продают его и, уже имея гривну, покупают украинские государственные бумаги.

Фурса отметил, что 8 июня прошел большой аукцион, где инвесторы купили гривны. Это привело к стремительному укреплению национальной валюты.

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Инфляция выросла почти на 10%

Эксперты советуют не спешить радоваться падению цены доллара. По данным Госстата, инфляция в Украине выросла на 9,8%. Это означает, что подорожали продукты и некоторые услуги. Но специалисты отмечали, что укрепление национальной валюты может ее остановить.

Укрепление гривны способствует борьбе с инфляцией. Стремительный рост цен – это мировой тренд. Однако, чтобы сдержать это, очень полезно, когда валюта укрепляется,

– подчеркнул Фурса.

Большему укреплению гривны мог бы поспособствовать очередной транш от МВФ. Всего там зарезервировали для Украины 5 миллиардов долларов. Более 2 миллиардов – уже получили.

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По словам украинских политиков, следующий транш будет уже осенью. Однако, ранее его прогнозировали еще в начале 2021 года, затем отсрочили до конца весны. МВФ не спешит его предоставлять, подчеркивая необходимость реформ.