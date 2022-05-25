Нет оснований паниковать, – в Минфине объяснили ситуацию с курсом валют и его влиянием на цены

Министр финансов Украины Сергей Марченко прокомментировал решение НБУ разморозить курсы валют. Чиновник подчеркнул, что причин для паники нет, поскольку поступления из-за границы позволят обеспечить необходимый баланс валюты.

В Украину поступят средства из-за границы

Сергей Марченко подчеркнул, что курс валют является зоной ответственности Национального банка. Однако министр финансов убежден, что руководство НБУ при принятии решения о размораживании курса валют руководствовалось именно тем, что в Украину поступят средства из-за границы. Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

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Министр экономики отметил, что Украина получит финансовую помощь и кредиты, которые помогут урегулировать ситуацию на валютном рынке нашего государства.

Со своей стороны хочу успокоить граждан – нет оснований паниковать. У нас ожидается поступление валюты из-за границы. Это донорская помощь и кредитные средства, которые позволят нам полностью обеспечить необходимый баланс валюты внутри страны,

– отметил Марченко.

Что сейчас определяет цены

Сергей Марченко отметил, что из-за войны изменились факторы, определяющие ценовую характеристику. В частности, речь идет о разорванных цепях снабжения и искривленном спросе. Это все еще происходит на фоне кризиса высоких цен на нефть и продукты питания в мире.

Несмотря на это, Украина настаивает на нефтяном эмбарго для России, потому что именно от продажи сырья страна-агрессорка получает колоссальные прибыли.

Министр финансов подчеркнул, что рост цен – не только забота и проблема Украины. Это проблема всего мира, которая была одной из тем обсуждения на встрече министров финансов "Большой семерки" и на весеннем собрании Всемирного банка. Марченко выразил надежду, что совместно удастся прийти к решению, которое обеспечит ценовую стабильность в мире.

НБУ разморозил курс валют: что известно

После начала российского вторжения 24 февраля Национальный банк Украины принял решение о замораживании курса доллара на уровне 29,25 гривны. Тогда прогнозировали, что этот курс удастся удержать до конца военного положения.

Однако в мае украинская гривна начала резко обесцениваться по отношению к американскому доллару. После этого Национальный банк объявил об отмене ограничения на курс валют.

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