Нет другого выбора, кроме выхода из тени, – Гетманцев о контроле за расходами населения
Источник:24 канал
Министерство финансов начало готовить законопроект о контроле за расходами населения. Это необходимо, ведь в государстве значительное количество людей уклоняется от налогообложения.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, в течение 2020 года фактически треть трудоспособного населения Украины не получила ни копейки.
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Впрочем, все понимают, что на самом деле большинство из этих людей получали деньги и тратили их, но почему-то выбрали для себя жизнь в тени.
Почему стоит не уклоняться от налогов
Как отметил Гетманцев, перед Украиной стоит задача создать условия для нормального развития экономики, обеспечить достойный уровень жизни людей и перестать быть самой бедной страной Европы. Ввиду этого, гражданам необходимо не уклоняться от уплаты налогов.
У нас нет другого выбора, кроме как выйти из тени,
– подчеркнул он.
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Гетманцев рассказал о контроле за расходами населения: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине уже начали разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов. Документ может быть представлен в 2021 году.
- Уже с 1 сентября в Украине стартует налоговая амнистия. Она должна помочь украинцам в течение года выйти из тени добровольно и безнаказанно.
- Впрочем, по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, законопроект о налоговой амнистии может не побороть теневую экономику. В то же время значительного влияния на олигархов он также не будет иметь.