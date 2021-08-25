Об этом в эфире 24 Канала рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, в течение 2020 года фактически треть трудоспособного населения Украины не получила ни копейки.

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Впрочем, все понимают, что на самом деле большинство из этих людей получали деньги и тратили их, но почему-то выбрали для себя жизнь в тени.

Почему стоит не уклоняться от налогов

Как отметил Гетманцев, перед Украиной стоит задача создать условия для нормального развития экономики, обеспечить достойный уровень жизни людей и перестать быть самой бедной страной Европы. Ввиду этого, гражданам необходимо не уклоняться от уплаты налогов.

У нас нет другого выбора, кроме как выйти из тени,

– подчеркнул он.

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Что этому предшествовало