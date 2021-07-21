Соответствующее заявление глава НКРЕКП сделал во время интервью. Он пояснил, что окончательный вариант тарифов зависит от Кабмина.

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Тарифы на электроэнергию точно вырастут

Руководитель Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг рассказал, что обсуждают различные сценарии.

Но у нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения,

– сказал Тарасюк.

Он дополнил, что должно быть приведение тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей вместе с предоставлением адресной помощи потребителям, которые в этом нуждаются.

Тарасюк сказал, что не может обнародовать все варианты повышения цен.

"Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина", – заверил глава НКРЕКП.

Он также добавил, что ждать осталось совсем немного.

Поднятие тарифов на электроэнергию: последние новости

До 1 августа Кабмин оставил тарифы без изменений. Однако различные варианты повышения рассматривают.

Вероятно возможно повышение с разделением потребителей на четыре категории в зависимости от объемов потребления. Эксперт по ЖКХ Олег Попенко рассказал, какими будут эти тарифы: до 100 киловатт-часов – 1 – 1,20 гривны; 100 – 300 киловатт-часов – 1,68 гривны; 300 – 500 киловатт-часов – 2,30 гривны; от 500 киловатт-часов – 3,50 гривны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что тариф на электроэнергию будет дифференцированным. Однако в таком дифференцированном тарифе эксперты видят угрозы.

Возможно также поэтапное повышение тарифа или же он может зависеть от области.



Тарифы на электроэнергию, которые будут действовать до 1 августа / Инфографика 24 канала