Госгарантии на 20 миллиардов гривен

"Мы все риски понимаем, но при этом готовы дать государственные гарантии на общую сумму 20 миллиардов гривен. То есть мы гарантируем кредиты, понимая риски оккупации, минирования или невозможности собрать урожай", – рассказал Шмыгаль.

Важно Средств на все первоочередные нужды – армию, соцвыплаты, медицину хватает. – Шмыгаль

Расширенная программа "5 – 7 – 9"

Премьер напомнил, что правительство расширило программу "5 – 7 – 9" и увеличило до 60 миллионов гривен возможность взять кредит под 0% на военное время, а в течение месяца после окончания военного времени – не более чем до 5%.

Успешная посевная и поддержка аграриев

"Мы поддерживаем аграриев, первое возмещение процентов мы сделали на сумму кредита до 50 миллионов гривен, но буквально вчера (26 марта) провели с аграриями дискуссию и увеличим государственные гарантии по посевной до 1,5 миллиарда гривен для одного предприятия, чтобы этим могли пользоваться и малые, и средние, и крупные бизнесы", – поделился Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что посевная началась успешно, а озимых культур было засеяно на 5% больше, чем в прошлом году. Вместе с тем считает, что яровых культур будет засеяно меньше.

Мы ожидаем уменьшение посевных площадей ориентировочно на 30%. Но полностью увидеть все цифры мы сможем только в апреле. Ибо будут нюансы – в зависимости от того, где будет линия фронта и насколько сильно заминированы поля,

– подчеркивает премьер.

Открытая таможня

Шмыгаль напомнил, что правительство убрало НДС, таможенные пошлины, отменило все проверки, кроме камеральных и фактических, оставив только контроль за ценами и в местах, где правонарушения могут иметь тяжелые последствия для здоровья и безопасности.

С точки зрения бизнеса – самая быстрая таможня, самая простая система налогообложения 2%, при этом мы оставили бизнесу выбор – принимать эти новации или нет.

– считает он.

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