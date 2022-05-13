Несмотря на прогнозируемый ущерб: крупнейшая страховая компания Европы может полностью уйти из России

Allianz еще в марте прекратила инвестиции в российский рынок, но продолжала работать. Теперь компания обдумывает полный выход из страны-агрессора.

Об этом заявил финансовый директор немецкой компании Джулио Терзариол. Это крупнейшая страховая компания Европы.

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Я бы определил вероятность (полного выхода – 24 канал) как очень высокую,

– сказал он.

В то же время, в компании отметили, что потери от остановки работы дочерних компаний в России могут колебаться в пределах 400 – 500 миллионов евро. При этом российский и украинский рынки вместе приносили всего 0,2% от общей выручки компании.

Неудачный год для Allianz

Вообще 2022 год – неудачный для компании. В первом квартале чистая прибыль упала на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 561 миллион евро против 2,57 миллиарда евро в прошлом году. Это связано с расследованием, которое ведет Министерство юстиции США по структурированным альфа-фондам Allianz Global Investors.

В компании заявили, что итоги квартала действительно свидетельствуют о том, что их бизнес способен выдержать геополитическое и экономическое давление.

Allianz принял четкие бизнес-решения в ответ на вторжение России в Украину. Кроме того, мы упорно трудились, чтобы достичь справедливых расчетов с инвесторами структурированных альфа-фондов в США и двигаться к окончательному решению.

– заявили в Allianz.

Напомним, что уже почти 1000 компаний сократили бизнес в России или полностью вышли. Но остаются и те, кто не прочь платить налоги в бюджет России, которым финансируется геноцид украинцев.

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