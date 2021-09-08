Глава Национального банка сообщил, что решение парламента позволило создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами.

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Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами,

– пояснил глава НБУ.

По его словам, технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности будут способствовать привлечению инвестиций в нашу страну.

После подписания закона президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны предоставить мощные стимулы для развития рынка и одновременно защитить украинцев от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений,

– продолжил Кирилл Шевченко.

Гривна – единственное законное средство платежа

В то же время он отметил, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна.

Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику.

В то же время мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, с английского – СBDC) – е-гривны,

– добавил глава Нацбанка.

Напомним, согласно Закону "О платежных услугах" цифровые деньги НБУ – электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк.

Текст публикации Кирилла Шевченко:

Приветствую принятие депутатами закона "О виртуальных активах" (законопроект № 3637). Благодаря 276 голосам "за" в Украине появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами.

Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка – право на защиту и работу в правовом поле. В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами. Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности будут способствовать привлечению инвестиций в нашу страну.

После подписания закона Президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны предоставить мощные стимулы для развития рынка и одновременно защитить украинцев от угрозы мошенничества и обесценивания их сбережений.

Однако отмечу, что единственным законным средством платежа в нашей стране остается гривна. Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику.

В то же время мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, с английского – СBDC) – е-гривны. Напомню, что в соответствии с Законом Украины "О платежных услугах" цифровые деньги Национального банка Украины – электронная форма денежной единицы Украины, эмитентом которой является Национальный банк Украины.

Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривны мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов. Соответственно, е-гривна может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине.