Несмотря на блокировку портов, Украина все же экспортирует свою продукцию

Оккупанты блокируют украинские порты, через которые экспортировали наибольшее количество продукции. Но, несмотря на это, Украина продолжает продавать свои товары за границу.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Около 90% украинского экспорта зерновых, руды и других крупногабаритных товаров экспортировались морскими путями. Потеря этих путей – большой вызов для Украины.

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У нас очень большое количество зерновых, которые должны были быть экспортированы до августа. Они накоплены в украинских зернохранилищах, на элеваторах, на складах… При блокировке моря Украина столкнулась с огромным вызовом,

– сказал Шмыгаль.

Экспорт имеющихся излишков зерновых принесет Украине 7 – 10 миллиардов долларов. Сейчас Украина вместе с партнерами ищет альтернативные пути экспорта. Три таких пути уже нашли – частично экспорт идет. Премьер не называет, что это за пути, но обещает, что объемы экспорта будут наращиваться. Он уверен, что довоенные объемы экспорта удастся восстановить на 80%.

Во сколько обходится война в Украине

Каждый день украинский бюджет теряет около 2 миллиардов гривен;

Потери инфраструктуры составляют 4,25 миллиарда долларов каждый день – всего 119 миллиардов долларов за первый месяц войны.

Вместе с военными потерями, увеличением расходов на выплаты и потери экономики и бизнеса, сумма ущерба достигает 565 миллиардов долларов.

Премьер признает, что потери огромны, но убежден, что Украина восстановит их с тоже скоростью.

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