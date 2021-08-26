Об этом глава государства заявил в эфире программы "Право на власть". Он отметил, что многие иностранные бизнесмены заинтересованы в том, чтобы выставить Украину в негативном свете.

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Он объяснил, что они не хотят, чтобы наша страна выходила на международный рынок. Ведь люди здесь работают задешево. Поэтому, мол, наши IT-шники сырье делают, и прекрасно, пусть они не будут отдельными субъектами. Зеленский считает, что все это гео– и бизнес-политикой. Именно поэтому из-за мощной антирекламы на время упала инвестиционная привлекательность Украины.

И сегодня не из-за того, что простите, что мы говорим, что классно прошли Дни Независимости... Но 46 стран показали их. И таких шагов должно быть много, тогда инвестиции будут приходить,

– убежден политик.

Зеленский: Мы – страна фьючерсов

Украинский президент подчеркнул, что соглашается: Украина является страной фьючерсов. Конечно, всегда есть риски. Однако западный бизнес не может заработать где-то столько, как у нас. "Там люди расслаблены, а наши – они являются воинами, они хотят создать что-то мощное", – отметил глава государства.

Справка. Фьючерс – это договоренность между покупателем и продавцом на поставку продукции, услуг или ценных бумаг, но в будущем. При этом, фиксируется именно стоимость на момент заключения сделки.

Президент Эстонии ранее советовала не инвестировать в Украину

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не советует своим гражданам инвестировать в Украину. Мол, бывали случаи, когда эстонцы теряли здесь свою собственность. При этом, даже несмотря на решение арбитража в их пользу, вернуть имущество им так и не удалось. Именно поэтому, по словам политика, пока бизнес в Украине не чувствует себя в безопасности, поэтому впереди – еще много работы. "Понимаю, что непросто одновременно проводить экономические реформы и вести войну и аплодирую этому", – подытожила она.