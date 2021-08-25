Об этом в эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Тарас Козак. Он отметил, что соответствующая инициатива касается крупных покупок, таких как квартиры, авто и недвижимость в частности.

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"Безусловно, сначала надо говорить о нулевом декларировании для того, чтобы найти точку отсчета – чтобы для государства стало понятно, сколько гражданин должен официально задекларированных средств. Иначе сложно будет контролировать, потрачены ли средства законные, и оплачены ли налоги", – пояснил эксперт.

Тарас Козак отметил, как минимум до конца периода декларирования, то есть до конца августа 2022 года, смысла запускать механизм контроля за покупками, видимо, нет.

Казак: нужно навести порядок в системе

В украинских условиях, по словам эксперта по экономике, контроль за крупными расходами при коррупции в правоохранительной системе, нечестных судах, могут использовать для политического давления на оппонентов.

Кажется, что неотложность этого закона довольно противоречива. Возможно, сначала надо навести порядок с нашей правоохранительной системой, с верховенством права, а потом рассматривать такие жесткие методы наказания,

– добавил Козак.

Сейчас соответствующее законодательство не работает – спокойно можно купить недвижимость без надлежащего финансового мониторинга. Пропускают это и застройщики в частности, ведь они заинтересованы, сказал эксперт. Однако в будущем любую крупную покупку нужно будет регистрировать, вопрос к ней должны возникать безусловно.

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