Цена автогаза 30 июня

Средняя цена автогаза за сутки подешевела на 71 копейку до 41,05 гривны за литр . Это произошло из-за того, что некоторые АЗС снизили цену литра до 2 гривен. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", передает портал Enkorr.

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На каких АЗС автогаз подешевел

На 2 гривны за литр в сетях ОККО и WOG. Цена автогаза стоит сегодня 39,99 и 39,98 гривны за литр соответственно.

в сетях ОККО и WOG. Цена автогаза стоит сегодня 39,99 и 39,98 гривны за литр соответственно. На 1 гривну продукт подешевел в сетях "Авантаж" и "Катрал".

продукт подешевел в сетях "Авантаж" и "Катрал". На 60 копеек на станциях Shell – до 40,99 гривны за литр.

на станциях Shell – до 40,99 гривны за литр. На 90 копеек за литр, до 41,09 гривен за литр снизила цену Mango.

Важно! Глава комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что топливный кризис заканчивается и вскоре могут отменить ограничения на объем покупки топлива на АЗС.

Средняя цена бензина и дизеля

Заметим, что не только цена литра автогаза подешевела за сутки. Стоимость бензина и дизельного топлива также снизилась, больше всего подешевел бензин А-92, как сообщает "Минфин" :

Бензин А-95 – 50,61 гривны , подешевел на 3 копейки, ведь вчера цена составляла 50,64 гривны за литр;

, подешевел на 3 копейки, ведь вчера цена составляла 50,64 гривны за литр; Бензин А-92 – 49,50 гривны , а вчера стоил 50,30 гривны за литр, подешевел на 80 копеек;

, а вчера стоил 50,30 гривны за литр, подешевел на 80 копеек; Дизельное топливо – 56,37 гривны, за сутки цена упало на 4 копейки, сутки назад цена составляла 56,41 гривны за литр.

Какими будут цены на топливо: прогнозы

Алексей Данилов не советует рассчитывать на падение цены горючего, поскольку для этого нет никаких предпосылок. "Нужно понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, 2 евро за литр, то как у нас может быть 1 евро?" – рассказал секретарь СНБО.

По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, цена горючего в Украине будет теперь европейской. Ориентир – 1,5 евро за литр, а это почти 46 гривен за литр по курсу НБУ.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie полагают, что высокие цены на горючее в мире будут оставаться и в следующем году, однако во второй половине 2023 года давление немного снизится.

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