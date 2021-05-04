В портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира.

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О каких компаниях идет речь

Apple;

Microsoft;

Tesla.

Кроме этого, речь идет об одних из самых известных индексных фондов – Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM.

Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов отметил, что сейчас наблюдаются "достаточно небольшие объемы этого инструмента на рынке".

Однако тот факт, что он вызывает интерес и им начинают пользоваться – это положительный результат для всех. Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем этот инструмент займет свое достойное место в портфелях большинства украинских инвесторов,

– добавил он.

Обратите внимание! К обращению на территории Украины допущены 34 ценные бумаги иностранных эмитентов. С перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Стоит отметить, что благодаря допуску на украинский рынок капитала ценных бумаг иностранных эмитентов комиссия расширяет перечень финансовых инструментов, которые уже сегодня становятся интересными для инвестирования пенсионных активов.