В портфели негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов вошли ценные бумаги крупнейших технологических компаний мира.
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О каких компаниях идет речь
- Apple;
- Microsoft;
- Tesla.
Кроме этого, речь идет об одних из самых известных индексных фондов – Vanguard 500 Index Fund и Invesco QQQ Trust SM.
Председатель НКЦБФР Руслан Магомедов отметил, что сейчас наблюдаются "достаточно небольшие объемы этого инструмента на рынке".
Однако тот факт, что он вызывает интерес и им начинают пользоваться – это положительный результат для всех. Мы уверены, что это только начало и в дальнейшем этот инструмент займет свое достойное место в портфелях большинства украинских инвесторов,
– добавил он.
Стоит отметить, что благодаря допуску на украинский рынок капитала ценных бумаг иностранных эмитентов комиссия расширяет перечень финансовых инструментов, которые уже сегодня становятся интересными для инвестирования пенсионных активов.