В Украине функционируют около 60 негосударственных пенсионных фондов. Миллион украинцев уже пользуются ими, чтобы обеспечить себе достойную старость.

Очень многие известные люди, народные депутаты уже имеют счета в негосударственных пенсионных фондах. Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эксклюзивном интервью программе "Перекрестный допрос".

Читайте больше здесь Об особенностях накопительной и проблеме солидарной пенсий: интервью с Мариной Лазебной

"Есть негосударственные пенсионные фонды, их в стране около 60, из них 15 – очень активны, они очень популярны", – сказала она.

Сегодня 9% людей вкладывают свои деньги в накопительные негосударственные фонды, то есть это их добровольное право,

– отметила Лазебная.

Она пояснила, что система есть, но государство не сделало ничего для развития этих добровольных пенсионных накоплений. И добавила: "Она не стала образцом в этой системе, не создавались корпоративные пенсионные накопления для различных групп. Например, для полицейских можно было бы создать свою корпоративную накопительную систему, и для медиков и военных".

По ее мнению, если бы государство выступало с такими программами, эта система была бы более популяризована и был бы прогресс. Сейчас всего этого нет, поэтому только один миллион пользуется ею.

Смотрите интервью с Мариной Лазебной на 24 канале: