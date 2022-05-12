Нефтяной гигант Shell продает свой российский бизнес

Британско-нидерландский гигант Shell продает российскому "Лукойлу" весь свой бизнес в этой стране. В частности, это сеть АЗС и завод смазочных материалов.

Shell продал бизнес в России

В пресс-службе компании отметили, что уже подписали соглашение о покупке. Ранее в Shell подчеркнули, что из-за ухода компании с российского рынка, она хочет избавиться от своего завода по производству смазочных материалов вместе с долгами – кредиты ООО "Шелл нефть", на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 138 миллионов долларов.

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Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов,

– отметили в пресс-службе "Лукойла".

Также в компании добавили, что в рамках этой сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят свои рабочие места и их переустроят в российской компании.

Что именно продала Shell "Лукойлу"

Активы Shell в России включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

Как Shell покидает российский рынок и отказывается от нефти из России

Shell планирует полностью отказаться от российской нефти. Уже сейчас компания полностью остановила покупку нефти из России на спотовом рынке.

Также исполнительные директора, управленческий и технический персонал Shell покинули российский нефтегазовый проект "Сахалин-2". Shell владеет его долей в размере 27,5%. Но из-за санкций эти активы никто не хочет покупать, кроме Китая, который требует огромной скидки. Такие "болезненные" переговоры о продаже доли могут привести к большим финансовым потерям для компании.

В конце апреля Shell заявила, что больше не будет покупать нефтепродукты, которые содержат любую, хотя бы самую маленькую долю российского происхождения. Их больше не будут принимать.