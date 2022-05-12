Shell продал бизнес в России

В пресс-службе компании отметили, что уже подписали соглашение о покупке. Ранее в Shell подчеркнули, что из-за ухода компании с российского рынка, она хочет избавиться от своего завода по производству смазочных материалов вместе с долгами – кредиты ООО "Шелл нефть", на балансе которого находятся АЗС и завод, достигают 138 миллионов долларов.

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Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "Лукойла" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов,

– отметили в пресс-службе "Лукойла".

Также в компании добавили, что в рамках этой сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят свои рабочие места и их переустроят в российской компании.

Что именно продала Shell "Лукойлу"

Активы Shell в России включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы.

Как Shell покидает российский рынок и отказывается от нефти из России