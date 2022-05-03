Прежде всего, Жозеп Боррель заявил, что неспровоцированная война России в Украине влияет на безопасность на глобальном уровне.

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Жозеп Боррель о новых санкциях против России

Глава дипломатии Евросоюза добавил, что блок работает над 6 пакетом санкций против государства-агрессора – России. Они преследуют цель:

отключить от системы SWIFT еще больше российских банков,

сформировать список из лиц, распространяющих дезинформацию

бороться с импортом нефти.

Все эти меры будут переданы Совету ЕС для одобрения. Что еще известно о новом пакете санкций против России:

Брюссельский корреспондент Рикард Йозвяк сообщил, что новый пакет санкций против России и Беларуси представят послам ЕС в среду – 4 мая. Ввести санкционные ограничения могут до 9 мая.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс ранее заявлял, что этот пакет санкций должен больно ударить по стране-оккупантке. Он добавил, что иногда бюрократия занимает некоторое время в Брюсселе. По его словам, лучше опоздать на один день и сделать нормальный пакет санкций.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Еврокомиссия может представить шестой пакет санкций на обсуждение уже 3 мая. По данным Politico, новый пакет ограничений содержит поэтапное нефтяное эмбарго.

Мир отказывается от российских ресурсов

Мир также отказывается от российского газа и угля. В СМИ сообщили о планах Евросоюза о развитии сотрудничества со странами Африки с целью налаживания поставок сжиженного газа. С другой стороны, крупнейший импортер Индии отказался от российского угля. Речь идет о компании Tata Steel. Этот план они реализуют в следующем квартале.

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