Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нефть стоит около 140 долларов за баррель. Это рекордная стоимость с 2008 года.

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Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе активно обсуждают возможность отказа от импорта российской нефти,

– сказал Блинкен.

Именно после такого сообщения нефть и выросла в цене.

Что говорят аналитики

По данным Bloomberg, Вашингтон может пойти на эмбарго и без роли европейских союзников, но этого еще не решили.

По словам представителя нижней палаты Нэнси Пелоси, палата представителей Конгресса изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти.

Аналитики JPMorgan Chase&Co. считают, что Brent к концу года может достичь 185 долларов за баррель, если будут сохраняться перебои со снабжением из России.